Россиян и беларусов оставляют без посылок из-за границы: DHL, UPS и FedEx остановили доставку
Крупнейшие международные службы доставки DHL, UPS и FedEx отказались от доставки посылок в Россию и Беларусь из-за того, что эти страны ведут военные действия в Украине. В нашу страну поставки остановлены, но лишь по причине безопасности.
"Наши входящие перевозки в Россию и Беларусь были приостановлены, поэтому мы также не принимаем поставки в эти страны до дальнейшего уведомления", – говорится на сайте DHL.
Днем ранее в компании заявляли, что стремится к "миру и процветанию". "Мы глубоко опечалены ситуацией в Украине", – говорилось в сообщении. Компании пришлось остановить операционную деятельность в нашей стране из-за опасности.
Другая служба доставки UPS также сообщила о ряде решений из-за войны в Украине. Временно приостановлены следующие услуги UPS:
все услуги международной доставки в Россию и из России;
все международные перевозки в Беларусь и из Беларуси;
все международные перевозки в Украину и из Украины.
"UPS бесплатно вернет посылки, которые уже следовали в Россию и Украину, отправителям, если это будет возможно", – отметил перевозчик.
Компания FedEx также сообщила, что приостановила доставку грузов в Россию и Украину "до специального уведомления". Крупный перевозчик EMS пока не делал отдельных заявлений о ситуации.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия оказалась на пороге товарной блокады. Морские перевозчики массово отказываются вести грузы в страну. Официально остановили поставки компании Maersk, Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd и MSC.
Другие перевозчики просто отменяют заказы. В частности, в Россию уже перестало поступать оборудование для добычи нефти и газа.
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