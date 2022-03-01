Россия сможет торговать только как Иран: чиновники Путина приняли жесткие ограничения

Курс рубля рухнул на фоне военного вторжения России в Украину, в результате российский регулятор (центробанк) ввел ограничения, которые по своим масштабам напоминают те, которые действовали в 90-х. Россиянам запретили переводить валюту за границу: они не смогут оплачивать международные сервисы, а также оплачивать свои кредиты за границей, платить за покупку товаров.

Как рассказал "Медузе" директор Банковского институт НИУ ВШЭ Василий Солодков, в результате любой перевод оказывается невозможным, это остановка расчетов. "При этом нет запрета на экспортно-импортные операции. Но как расплачиваться – непонятно. Какое-то время это может работать как валютные свопы: то есть вам нужна валюта, а кому-то (за границей) нужны рубли. Одни здесь тратят рубли, другие там тратят валюту. Это то, как ведется торговля (других стран) с Ираном", – пояснил экономист.

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Еще в указе есть жесткое ограничение, которое касается предприятий: они должны продавать 80% валютной выручки, чтобы создать предложение валюты на рынке.

"Сколько это продлится, непонятно. Если грубо считать, у нас 600 миллиардов долларов резервов. Допустим, половину заморозили, половина осталась. ЦБ сегодня потратил 85 миллиардов рублей на интервенцию, возьмем грубо – это 1,5 миллиарда долларов. Если этими темпами, то на год поддержания курса нам хватит", – пояснил эксперт.

Акции крупнейших российских компаний 28 февраля обрушились на Лондонской фондовой бирже. К примеру, Сбербанк потерял 77%, а Газпром – 60%. Ситуация сейчас хуже, чем во время масштабного кризиса в 1998-м. Все это стало реакцией на военное нападение России на Украину.

Как рухнули акции:

Сбербанк -77%

Новатэк -75,9%

Газпром -60%

Роснефть -45,5%.

Как уже пострадали россияне из-за войны:

рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.