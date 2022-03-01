Россия сможет торговать только как Иран: чиновники Путина приняли жесткие ограничения
Курс рубля рухнул на фоне военного вторжения России в Украину, в результате российский регулятор (центробанк) ввел ограничения, которые по своим масштабам напоминают те, которые действовали в 90-х. Россиянам запретили переводить валюту за границу: они не смогут оплачивать международные сервисы, а также оплачивать свои кредиты за границей, платить за покупку товаров.
Как рассказал "Медузе" директор Банковского институт НИУ ВШЭ Василий Солодков, в результате любой перевод оказывается невозможным, это остановка расчетов. "При этом нет запрета на экспортно-импортные операции. Но как расплачиваться – непонятно. Какое-то время это может работать как валютные свопы: то есть вам нужна валюта, а кому-то (за границей) нужны рубли. Одни здесь тратят рубли, другие там тратят валюту. Это то, как ведется торговля (других стран) с Ираном", – пояснил экономист.
Еще в указе есть жесткое ограничение, которое касается предприятий: они должны продавать 80% валютной выручки, чтобы создать предложение валюты на рынке.
"Сколько это продлится, непонятно. Если грубо считать, у нас 600 миллиардов долларов резервов. Допустим, половину заморозили, половина осталась. ЦБ сегодня потратил 85 миллиардов рублей на интервенцию, возьмем грубо – это 1,5 миллиарда долларов. Если этими темпами, то на год поддержания курса нам хватит", – пояснил эксперт.
Акции крупнейших российских компаний 28 февраля обрушились на Лондонской фондовой бирже. К примеру, Сбербанк потерял 77%, а Газпром – 60%. Ситуация сейчас хуже, чем во время масштабного кризиса в 1998-м. Все это стало реакцией на военное нападение России на Украину.
Как рухнули акции:
Сбербанк -77%
Новатэк -75,9%
Газпром -60%
Роснефть -45,5%.
Как уже пострадали россияне из-за войны:
рухнули акции российских компаний; в результате владельцы самых крупных предприятий за несколько дней потеряли десятки миллиардов долларов.
взлетел курс доллара; российский рубль стал самой неустойчивой (волатильной) валютой мира. При этом ситуация с курсом продолжает ухудшаться.
пострадал банковский сектор. Из-за отключения иностранного программного обеспечения, блокирование корреспондентских счетов и активов банков за границей начались масштабные проблемы с банковской системой.
сворачиваются инвестиции. Россия превращается в страну-изгоя, с которой не принято, а в некоторых случаях даже запрещено, сотрудничать. Страна-агрессор потеряла возможность привлекать не только кредиты за рубежом, но и лишилась иностранных инвестиций.
из-за отключения SWIFT может на время парализовать экспорт-импорт РФ.