Революция на рынке валют: крупный банк в США решил использовать биткоины

Morgan Stanley станет первым крупным американским банком, который который будет предлагать своим клиентам доступ к биткойн-фондам. Инвестиционный банк сообщил своим финансовым консультантам во внутренней записке, что он запускает доступ к трем фондам, которые позволяют владеть биткоином.

Об этом сообщает CNBC. Два из предлагаемых фондов принадлежат криптофирме Galaxy Digital, а третий – основанный совместным усилием asset manager FS Investments и биткойн-компании NYDIG.

Банк Morgan Stanley разрешает доступ к волатильному активу только своим более богатым клиентам: банк считает его подходящим для людей с "агрессивной толерантностью к риску", которые имеют активы фирмы не менее чем на $2 млн. Инвестиционным фирмам требуется не менее $5 млн в банке, чтобы претендовать на новые пакеты акций.

Morgan Stanley – гигант в области управления капиталом с активами клиентов в размере $4 трлн. Это решение – значительный шаг для принятия биткоина в качестве класса активов, он был сделан банком после того, как клиенты потребовали открыть доступ к криптовалюте. Ралли биткоина в 2020 году поставило фирмы с Уолл-стрит под давление, чтобы рассмотреть возможность участия в зарождающемся классе активов.

Клиенты, скорее всего, смогут сделать инвестиции уже в апреле, после того как финансовые консультанты банка завершат учебные курсы, связанные с новыми предложениями. Подразделения Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America по управлению активами в настоящее время не позволяют своим консультантам предлагать прямые инвестиции в биткоин.

Ранее стало известно, что генеральный директор американской компании Visa Альфред Келли заявил, что биткоины, альткоины, а также обеспеченные фиатными валютами токены и стейблкоины являются частью стратегии организации. Он предполагает, что в ближайшие пять лет криптовалюты могут начать широко использоваться в качестве средства платежа.

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