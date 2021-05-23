Решение САП о закрытии дела 'Роттердам +' возобновило справедливость, – лидер профсоюза горняков

Решение Специализированного антикоррупционной прокуратуры четвертый раз закрыть надуманное дело "Роттердам +" означает восстановление справедливости и уважения государства к угольной отрасли.

Об этом заявил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Прокуратура вроде бы поставила точку в этом вопросе. Надеюсь, что справедливость таки взяла верх", - прокомментировал лидер профсоюза решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он отметил, что благодаря прозрачной европейской формуле "Роттердам +" государственная угольная отрасль едва ли не впервые в годы независимости получила средства на развитие.

"Роттердам +" позволил выровнять цены на украинский уголь и госшахты получили дополнительно 10 млрд грн: не было долгов по зарплатам, было чем платить за электроэнергию и за какие средства закладывать новые ряды ", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, шахтеры хорошо помнят, что если бы 2016 тогдашняя НКРЭКУ не ввела формулу, кризис в угольной отрасли мог начаться раньше

"Потому что до внедрения формулы государственные шахты отгружали уголь менее чем по 800 гривен за тонну, в то время, как из России угля везли минимум по 2500 грн", - отметил Волынец.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и выше Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам +" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.