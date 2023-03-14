Решение НКРЭКУ по небалансам будет отказом от госгарантий для зеленой энергетики – инвесторы

Предложенные Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения в расчете небалансов окажут негативное влияние на отрасль зеленой энергетики, поскольку это означает отказ от предоставленных государством гарантий по покупке всей электроэнергии у предприятий зеленой энергетики.

Видео дня

Об этом говорится в совместном письме отраслевых ассоциаций в НКРЭКУ.

"Предложенные изменения в правила функционирования балансирующей группы Гарантированного покупателя фактически являются отказом от предоставленных государством гарантий по покупке всей электрической энергии, произведенной из ВИЭ, и неизменности законодательства, установленных ч. 33 статьи 9-1 и ч. 8 статьи 9-4 Закона Украины" Об альтернативных источниках энергии", - заявляют инвесторы.

В письме отмечается, что принятие предложенного Регулятором проекта акта приведет к кардинальным и мгновенным изменениям регуляторного обеспечения деятельности производителей из ВИЭ, входящих в балансирующую группу Гарпока.

В частности, через введение новых договорных отношений с Гарпоком с возложением ответственности за их урегулирование именно на Гарпок как сторону ответственную за баланс.

"По большей части, по нашему мнению, Регулятор оставил нерешенным один из важнейших вопросов – определение источника компенсации расходов Гарпока, связанных с урегулированием небалансов электрической энергии, возникающих в результате его торговой деятельности", - подчеркивают ассоциации.

Они сообщают, что это может привести к манипулированию со стороны Гарпока как стороны ответственной за баланс при определении условий договора о функционировании балансирующей группы. В частности, выдвижение к производителям из ВИЭ требований компенсировать такие расходы, что будет противоречить позиции судов по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что 7 марта НКРЭКУ решило единолично установить новые условия расчета небалансов ГП "Гарантированный покупатель" по торговле электроэнергией из возобновляемых источников, что ведет госпредприятия в состояние банкротства.

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд Украины признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов, действовавшей почти 2 года.