Реально ли заработать на хрущовках и когда их выгодно покупать: цены и важные советы

Каждый третий киевлянин живет в хрущевке – в доме, который был построен в 60-х годах прошлого столетия. Панельки или кирпичные здания по четыре-пять этажей без лифта с небольшими квартирами можно найти в каждом районе города.

Это малогабаритное жилье. Например, стандартная площадь двушки составляет 46 кв. м, в которой обычно две смежные комнаты в 30 кв. м и кухня – 8 кв. м. По статистике, только в Киеве насчитывается чуть более 3 тыс. таких домов, в которых проживает около 500 тыс. человек. Квартиры в устаревших домах привлекают покупателей низкими ценами.

Но стоит ли вкладывать в них средства и можно ли будет продать квартиру подороже – выяснял OBOZREVATEL.

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Квартиры в хрущевках – самый доступный вариант для покупателей, у которых относительно небольшая сумма на руках. Сейчас такое жилье можно найти по $1-1,2 тыс. за кв м. Например, двушку в районе ул. Юры или ул. Героев Космоса (Борщаговка), пр. Гагарина (Днепровский р-н) или ул. Межевой (Ветряные горы, Подольский р-н) общей площадью 47 кв м можно купить за $50 тыс.

Причем попадаются варианты на средних – вторых и третьих этажах и с неплохим ремонтом. Такие варианты кажутся привлекательными для молодых семей или молодых специалистов, которые приобретают свою первую квартиру. Можно найти варианты и подешевле, но, как правило, это квартиры в гораздо более худшем состоянии.

Более комфортное жилье стоит дороже. Например, единички с хорошим ремонтом площадью 45-47 кв м в домах, которые были введены в эксплуатацию до десяти лет назад, стоят $75-80 тыс. в спальных районах Киева. Жилье в девятиэтажных панельках доходит до $1,5 тыс. за кв м. Например, двушка площадью 50 кв м в чешке по ул. Щусева в Шевченковском районе города с хорошим ремонтом продается за $75 тыс. Получить льготный ипотечный кредит на покупку такой квартиры почти невозможно, поэтому большая часть покупателей откладывают деньги и занимают недостающую сумму у друзей и родственников. И собрать удается только $40-50 тыс.

"На начало декабря спрос на вторичном рынке жилья в крупнейших городах Украины на 65% сконцентрирован в сегменте малогабаритных квартир преимущественно советской застройки. Именно в этом сегменте в первом полугодии 2022 года возможен незначительный рост цен", – рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита.

Перед тем, как выбрать жилье, нужно оценить его инвестиционную привлекательность, советуют опрошенные OBOZREVATEL риелторы. Возможно, собственнику захочется продать квартиру через четыре-пять лет, добавить $10-20 тыс. и купить более просторное жилье. Хрущевка – это худший для инвестиций вариант, признает управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко.

"Выгодно покупать ее только в том случае, если собственник продает жилье со скидкой 20-30%. Тогда на этой квартире можно заработать", – говорит эксперт.

В противном случае покупатель столкнется с массой трудностей. И главная среди них – это устаревшие коммуникации, которые часто не рассчитаны на большое количество техники на кухне. Как результат – в таких домах регулярно пропадает свет. Устаревшие трубы часто рвутся, поэтому приходится периодически сидеть еще и без воды и отопления. К тому же в районах, где много хрущевок, проложены старые трубы, добавляет Степенко. Даже новый ремонт в квартире и новые трубы не спасут ситуацию.

Единственное их преимущество – это небольшая плотность застройки, поэтому в детских садах и школах микрорайонов нет больших очередей, говорит директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Если в некоторых пригородах в школах дети учатся в несколько смен, то на Отрадном, Борщаговке или в районе ст.м. Дорогожичи классы могут быть незаполненными. Нет проблем и с парковками для автомобилей, с которыми сталкиваются жители высоток на Осокорках, Позняках или Харьковском массиве.

"Не знаю, насколько это большое преимущество", – говорит Герасимчук. По его словам, многие молодые семья отказываются от покупки хрущевки в Киеве и отдают предпочтение жилью в новостройке в Ирпене или Буче. Продать жилье в старом доме станет еще сложнее. Причем с каждым годом ситуация будет ухудшаться. Сложно сдать такую квартиру и в аренду.

Герасимчук считает, что квартиры в хрущевках будут дорожать только в том случае, если цены на жилье будут расти и в других сегментах. "Поэтому если есть возможность, лучше такое жилье не выбирать", – говорит он. И предлагает воспользоваться рассрочкой платежа в строительной компании или приобрести жилье меньшей площади, но лучшего качества.