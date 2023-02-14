Развития зеленой энергетики не будет без решения проблемы оплат – эксперт

Развитие зеленой энергетики в Украине будет невозможным, пока в отрасли есть финансовые проблемы и низкий уровень оплаты за зеленую электроэнергию, что является отрицательным сигналом для всех внешних инвесторов, считает эксперт Razom We Stand Ольга Евстигнеева.

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"Возобновляемая энергетика может стать основой для построения экономики будущего в Украине — растущей и развивающейся экономики, а ее экологический след уменьшается", - сказала экспертка.

"Важно и решение старых проблем рынка электроэнергии и дисбалансов, которые с войной значительно усилились, вызванных механизмом возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка для поставки дешевой электроэнергии для населения", - добавила она.

Евстигнеева также подчеркнула, что в Украине отсутствует долгосрочная энергетическая стратегия Украины, формализующая политику Украины по энергетической безопасности, которая может гарантировать только ВИЭ, и создает условия для устойчивого развития энергетического сектора и стабильного энергообеспечения национальной экономики и общественных потребностей, как в мирное время, так и и в особые периоды.

По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую зеленую энергетику, поскольку ответственные органы власти – Министерство энергетики, Комитет по вопросам энергетики в Верховной Раде и Национальной комиссии. услуг (НКРЭКУ) целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году. последних лет, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.