ПриватБанк могут разделить на части и продать, – министр

ПриватБанк в будущем могут приватизировать. Для этого рассматриваются варианты разделения украинского банка.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Finbalance. "ПриватБанк потенциально – да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения", – сказал он в эфире одного из телеканалов.

Видео дня

По его словам, варианты пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения. "Мы на данном этапе лишь оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно", – добавил Марченко.

Напомним, государство уже приняло решение продавать ПриватБанк. Продажу планируют через один-два года. Для этого, помимо прочего, нужно закончить все судебные дела против бывших владельцев банка.

"Если говорить о ПриватБанке, то это процесс некраткосрочной перспективы, нужны один-два года как минимум. Необходимо осуществить комплекс мероприятий. Мы понимаем, что существуют юридические риски в текущих условиях для вхождения – продолжаются судебные процессы с бывшими владельцами. Но цель государства – безусловный выход из капитала госбанков, существенное сокращение доли", – заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Как ранее писал OBOZREVATEL: