Работодателям приготовиться: Минэкономики инициирует новый вид проверок бизнеса

В Украине впервые начнут проверять работодателей, которые получили разрешение на использование труда иностранцев и лиц без гражданства. Особое внимание будет уделяться размеру зарплат иностранных работников и насколько ее уровень соответствует законодательно установленному. Проверят также и отчисления ЕСВ.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 20 октября, по инициативе Министерства экономики, сообщает пресс-служба ведомства. Основанием для такой инициативы стал мониторинг выплаты работодателями в 2020-2021 годах заработной платы иностранным работникам.

В частности, проверка показала, что относительно 70% всех иностранцев, которые получили разрешение на работу в Украине, отсутствуют какие-либо дальнейшие сведения, в том числе относительно уплаты ЕСВ. А это свидетельствует о массовых злоупотреблениях со стороны работодателей, в том числе относительно нелегальной миграции.

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По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, проверки будут проводиться Государственной службой по вопросам труда (Гоструда) совместно с налоговыми органами. В случае выявления нарушений, помимо привлечения к ответственности недобросовестных субъектов хозяйствования, будет также инициироваться вопрос отмены вида на жительство иностранцам, которые оформили фиктивные трудовые контракты.

В Минэкономики анонсировали, что такой мониторинг планируется проводить на постоянной основе. Для этого уже разработали законопроект относительно применения труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Текст документа еще не доступен для ознакомления, однако в министерстве озвучили его основные новшества. В частности:

внедряется постоянный мониторинг за соблюдением легального трудоустройства иностранных граждан;

отменяется обязательство работодателя обеспечивать уровень зарплаты иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории$

повышается стоимость разрешения на трудоустройство в Украине. Эти средства планируется направлять на выплату пособий для безработных украинцев. С другой стороны, таким повышением планируют защищать национальный рынок труда;

для работодателей предоставляется возможность брать на работу студентов-иностранцев, которые учатся в Украине. В таком случае, разрешение для данной категории работников можно будет получить бесплатно;

четко определяется перечень документов, которые подаются для получения или продления действия разрешений ( через ЦНАПы );

предусматривается бесплатная выдача дубликата разрешения, если будет утерян или поврежден.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются разрешить долговременные трудовые договора с отдельно прописанными основаниями для увольнения работника, а также нестандартным графиком работы и т.д. Кроме того, за сотрудниками предлагают закрепить материальную ответственность за имущество работодателя.