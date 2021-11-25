ПУМБ подписал Пакт ради молодежи – 2025. Банк объединил усилия с другими компаниями, государством и образовательными организациями для создания программ по стажировке и рабочих мест для старта работы молодых людей. Документ также нацелен на содействие подписантами в трудоустройстве выпускников вузов и предоставлении менторской поддержки для студентов.

Упомянутое соглашение призвано объединить усилия заинтересованных компаний, государства и органов образования для профессиональной реализации молодежи. Одним из основных условий для подписантов Пакта является создание программ по стажировке и трудоустройству выпускников вузов. А также менторская поддержка по вопросам профессиональной реализации и партнерство между бизнесом и образовательным сектором по качеству образования. Соглашение инициировано Центром "Развития КСО" совместно с Фондом ООН в области народонаселения, а также Министерством молодежи и спорта Украины.

"Инновационные финансовые организации нуждаются в высококвалифицированных специалистах, которые будут хорошо разбираться в аналитике, экономике и в digital-сфере. Именно поэтому поддержка и развитие молодежи — это базовый уровень работы бизнеса, который нацелен на устойчивое развитие", — отметила заместитель председателя правления по работе с персоналом ПУМБ Татьяна Костюченко.

Подписание Пакта для молодежи еще раз декларирует позицию и ценности ПУМБ. Ведь компания стабильно работает над созданием программ для молодежи. Так, в этом году команда реализовала новый бесплатный учебный проект — Академию Аналитики для украинских студентов и выпускников технических вузов.

Проект вызвал живой интерес среди студентов. Было подано более 2000 заявок участников. Лекции-практикумы проводили менторы – ведущие эксперты ПУМБ по разным направлениям аналитики, а также профессора Киевской школы экономики (КSE). За один месяц студенты получили практические навыки работы с базами данных на основе реальных кейсов с деперсонифицированными данными. Пилотный курс завершили и получили соответствующие сертификаты 80 участников, 19 из которых были приглашены на работу по специальности в ПУМБ.

Проект планируется продолжить. Детали по поводу следующего набора студентов будут объявлены весной 2022 года.

"В Украине много талантливых молодых людей, которые ищут возможность применять свои знания на практике. Мы заинтересованы в обучении, поддержке и развитии студентов. Поэтому реализуем такие проекты как Академия Аналитики ПУМБ и активно набираем молодежь на другие направления. Подписание Пакта ради молодежи – продолжение того, что делает ПУМБ, – подчеркнула Светлана Тихоненко, начальник управления по развитию бренда работодателя ПУМБ. – Надеемся, что такая инициатива вдохновит другие компании делать стоящие проекты, направленные на инвестирование в молодых специалистов. Ведь мы стремимся к устойчивому развитию бизнеса и страны".

Председатель правления Центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина отметила: "Цель Пакта объединять усилия компаний, государства, общественности и международных партнеров ради качественной и безбарьерной профессиональной реализации молодежи в Украине. Мы рады, что наше сообщество растет и надеемся вместе создать еще больше возможностей для украинской молодежи".

Интересно, что сейчас, 16% общей численности персонала в ПУМБ — люди в возрасте от 18 до 25 лет. Это подтверждает, что банк как работодатель действительно ориентирован на молодежь и способствует ее развитию и карьерному росту.