Продавцы снимают квартиры с продажи: цены отпугнули покупателей

В Украине в конце 2021-го активность на рынке недвижимости пошла на спад. Существенно уменьшились и спрос, и предложение, а некоторые эксперты даже отмечают, что часть продавцов начали снимать свое жилье с продажи.

По словам консультанта по недвижимости Ивана Кудояра, октябрь-ноябрь этого года прошли "глухо". Падение активности сделок было на 20-30%, а где-то даже на 40%. Это было связано с накалом в отношениях с Россией, а также переходом многих регионов в "красную" карантинную зону с соответствующими ограничениями. Декабрь же наоборот вначале был активный.

"Первые 3 недели месяца люди хотели быстрее решить вопросы, но в последнюю неделю перед праздниками все затихло. – рассказывает эксперт. – В канун Нового года участники рынка ведут себя по-разному. Кто-то пытается побыстрее закрыть сделки, но большинство, которое в раздумьях, уже уходит в праздники. Они не принимают решения в этот период. Потому продавцы действительно снимают с продажи объекты, много такого есть. А смысл продавать, показывать, если никто не ходит?"

Видео дня

В свою очередь эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости отмечают, что, в последние 2 месяца предложение на вторичном рынке все-таки выросло. По их информации, по меньшей мере на 20-25%. Значительно выросла и средняя цена на квартиры: за октябрь-ноябрь рост составляет в среднем 10%. В то же время, в последнее время эксперты начали фиксировать падение спроса. По данным Ассоциации, в декабре он упал на 20%. Можно констатировать, что предложение сейчас превышает платежеспособный спрос и это также может быть причиной "затишья" на рынке недвижимости.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.