Продал данные почти 200 млн аккаунтов: Facebook подал в суд на украинского хакера

Компания Facebook подает в суд на украинского хакера, который скомпилировал и продал общедоступную информацию о пользователях со 178 миллионов аккаунтов. Отмечается, что украинец Александр Солонченко использовал автоматизированный метод для извлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов.

Доказательства, представленные адвокатами Facebook, показывают, что взломщик продавал просочившиеся данные из других компаний на веб-сайте Raid Forums. Об этом сообщает Insider.

"У меня также есть несколько других баз данных, списки потребителей, базы данных B2B по всему миру, базы данных телефонов, непубличные данные Facebook (180 миллионов для США). Пожалуйста, напишите мне в личку (личное сообщение. – Ред.), если интересно", – заявил Солонченко.

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В своей жалобе компания Facebook обращается в федеральный суд с просьбой о привлечении присяжных. Также говорится о запрете Солонченко использовать информацию и продавать любые взятые данные, а также о нераскрытой сумме возмещения ущерба.

Согласно судебным документам, Солонченко является гражданином Украины и жителем города Кропивницкий. Автоматизированная функция позволяла пользователям синхронизировать свои телефонные адресные книги и видеть, какие контакты имеют учетную запись Facebook, чтобы пользователи могли связаться со своими друзьями через Facebook Messenger.

Ранее российские хакеры использовали программное обеспечение SolarWinds и Microsoft для проникновения в базы данных федеральных агентств США. Они похитили информацию о контрразведывательных расследованиях, политике применения санкций в отношении российских граждан и мерах против COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, хакеры взломали украинскую сеть аптек АНЦ ("Аптека низких цен") и требуют выкуп. Группа профессионалов взломала систему информационной защиты компании и заблокировала работу сайта, а после этого выключила Интернет в аптеках.