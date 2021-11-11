Проблема для всей Европы: почему "Северный поток-2" уступает украинской ГТС

Украинская ГТС превосходит российский "Северный поток-2" из-за наличия резервной трубы. По словам главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, это означает, что у страны есть резерв. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что газовый проект из РФ – проблема не только для Украины, но и для всей Европы в целом.

"У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока-2", где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод", – отметил Витренко в статье для NV.

Кроме того, он добавил, что если говорить о конкурентности ГТС Украины, то с точки зрения своего расположения и возможностей транспортировки газа, к примеру, из месторождений в Центральной Азии в государства Западной Европы, она значительно удобнее российской. При этом система может транспортировать намного больше газа, нежели сейчас.

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"В России это прекрасно понимают, но используют все возможные инструменты, чтобы объяснить искусственно созданный дефицит газа в Европе и склонить европейцев к скорейшему запуску "Северного потока-2". Украина же предложила транспортировку нашей ГТС дополнительных 55 млрд куб. м газа", – подытожил Витренко.

Кулеба заявил, что "Северный поток-2" опасен для всего еврорегиона. Это обсуждалось во время переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Министр также добавил, что РФ уже использует газ как оружие против других государств.

Блинкен также прокомментировал ситуацию. "В прошлом мы видели, как Россия использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Мы внимательно следим за возможными признаками того, что такие усилия с ее стороны повторятся – как уже происходило в прошлом", – цитирует Госсекретаря Соединенных Штатов "РИА Новости".

Сенаторы из Республиканской партии США предложили ввести санкции против оператора газопровода "Северный поток-2" – компании Nord Stream 2 AG. Они предложили внести соответствующую поправку в законопроект об оборонном бюджете на 2022 финансовый год.

Если предложение сенаторов-республиканцев будет принято, президент США Джо Байден будет обязан ввести санкции против любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". А кроме того – против основного акционера такой компании. Сделать это он должен будет не позднее чем через 15 дней после принятия поправки.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Германия вслед за Украиной становится все более уязвимой для российской газовой политики. Эксперты трубят о том, что на ситуацию нужно реагировать, а ФРГ не должна подвергаться шантажу. В РФ игнорируют газовый кризис, случившийся в Европе из-за "Северного потока-2", но новая власть Германии может заморозить проект ради геополитической выгоды.