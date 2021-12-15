ПриватБанк дал инструкцию, как получить "тысячу от Зеленского за вакцинацию"

Более миллиона украинцев уже открыли виртуальные карты в рамках проекта "єПідтримка" – для получения "тысячи от Зеленского за вакцинацию". По состоянию на 13 декабря, виртуальные карты были открыты в банках: Монобанк – 878,5 тыс. карт; А-банк – 84,2 тысяч; Альфа-банк – 72,3 тысяч. В среду, 15 декабря, такую возможность своим клиентам дал и государственный ПриватБанк – и дал соответствующую инструкцию.

"ПриватБанк активирует оформление специальной цифровой карты єПідтримка, чтобы клиенты банка стали первыми, кто получает государственную помощь. Открыть такую карту можно за несколько кликов в мобильном банке Приват24", – говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Для того, чтобы открыть карту "єПідтримка" в Приват24 нужно, прежде всего, обновить приложение до последней версии. Далее:

зайти во вкладку "Кошелек";

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нажать меню "Добавить";

выбрать карту "єПідтримка".

После подписания заявления на открытие карты – отправить данные в "Дію". "Для зачисления выплаты с 19 декабря достаточно подать заявление в "Дію", выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных по закону", – отметили в банке.

При этом там напомнили:действие карты ограничено во времени. По условиям программы, она будет действовать 4 месяца со дня получения средств.

К работе по программе "єПідтримка" уже привлечено 6 банков. Они будут выдавать виртуальные карты для начисления "тысячи Зеленского за вакцинацию".

В будущем количество подключенных к программе банков увеличится, сообщили в Министерстве экономики. В текущее время карты выдают:

Monobank;

Альфа-банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

"Постепенно будут приобщаться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", – отметили в министерстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже не зарегистрированные в "Дії" украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот в какой способ, пока неизвестно.