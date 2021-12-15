ПриватБанк дал инструкцию, как получить "тысячу от Зеленского за вакцинацию"
Более миллиона украинцев уже открыли виртуальные карты в рамках проекта "єПідтримка" – для получения "тысячи от Зеленского за вакцинацию". По состоянию на 13 декабря, виртуальные карты были открыты в банках: Монобанк – 878,5 тыс. карт; А-банк – 84,2 тысяч; Альфа-банк – 72,3 тысяч. В среду, 15 декабря, такую возможность своим клиентам дал и государственный ПриватБанк – и дал соответствующую инструкцию.
"ПриватБанк активирует оформление специальной цифровой карты єПідтримка, чтобы клиенты банка стали первыми, кто получает государственную помощь. Открыть такую карту можно за несколько кликов в мобильном банке Приват24", – говорится в сообщении пресс-службы учреждения.Как получить 1000 грн через ПриватБанк
Для того, чтобы открыть карту "єПідтримка" в Приват24 нужно, прежде всего, обновить приложение до последней версии. Далее:
зайти во вкладку "Кошелек";
нажать меню "Добавить";
выбрать карту "єПідтримка".
После подписания заявления на открытие карты – отправить данные в "Дію". "Для зачисления выплаты с 19 декабря достаточно подать заявление в "Дію", выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных по закону", – отметили в банке.
При этом там напомнили:действие карты ограничено во времени. По условиям программы, она будет действовать 4 месяца со дня получения средств.Список банков, где открыть карту для получения "тысячи Зеленского за вакцинацию"
К работе по программе "єПідтримка" уже привлечено 6 банков. Они будут выдавать виртуальные карты для начисления "тысячи Зеленского за вакцинацию".
В будущем количество подключенных к программе банков увеличится, сообщили в Министерстве экономики. В текущее время карты выдают:
Monobank;
Альфа-банк;
А-Банк;
ПриватБанк;
Укргазбанк;
Ощадбанк.
"Постепенно будут приобщаться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", – отметили в министерстве.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже не зарегистрированные в "Дії" украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот в какой способ, пока неизвестно.