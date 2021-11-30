ПриватБанк отдал 1 млрд грн юристам за проигранные дела: СМИ выяснили, кто на этом нажился

В ноябре 2021 года руководством АО КБ "ПриватБанк" без конкурса на должность Руководителя Юридической службы был назначен Олег Лозовский. По данным Единого реестра адвокатов Украины, Олег Лозовский после своего назначения продолжает вести адвокатскую деятельность в Адвокатском объединении "Юридическая фирма "Астерс", соучредителем и фактическим руководителем которой является Алексей Дидковский, сообщают Vesti.ua.

Как известно, АО КБ "ПриватБанк" уже продолжительное время сотрудничает с компаниями "Астерс" А.В. Дидковского. По данным СМИ, за 2017-2020 годы компании А.В. Дидковский получил от АО КБ "ПриватБанк" за ведение юридических проектов почти миллиард гривен: 265 млн грн – AlixPartners, 700 млн грн – "Астерс Консалт".

Несмотря на суммы гонораров, юридическая работа юристов "Астерс" по представлению интересов АО КБ "ПриватБанк" характерна многочисленными проигранными делами, в том числе по вине представителей компании "Астерс", что привело к недополучению прибыли, а возможно, и получению убытков.

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Так, согласно данным Единого реестра судебных решений из-за предоставления недействительной доверенности представителем компании "Астерс", АО КБ "ПриватБанк" по делу № 904/201/21 было отказано в подаче кассационной жалобы по снятию ареста с объекта стоимостью свыше 300 000 млн грн, что сделало невозможной продажу объекта и получение средств банком, впоследствии представители пропустили срок обжалования – оставления без рассмотрения иска банка о взыскании 433 млн грн с должника в связи с неуказанием в исковом заявлении фамилии и инициалов представителя, подписавшего иск (дело №904/8330/21), в результате чего банку пришлось заново подавать аналогичный иск и необходимо повторно оплачивать максимальный судебный сбор в размере 794 тыс. грн (дело № 904/8526/21): оставление без рассмотрения иска банка о взыскании 3,1 миллиарда гривен с должника, в связи с неуказанием в исковом заявлении фамилии и инициалов подписавшего иск представителя, в результате чего банку придется заново подавать иск и платить максимальный судебный сбор в размере 794 тыс. грн (дело № 904/8316/21).

Кроме того, именно адвокаты "Астерс" Алексея Дидковского представляли интересы Акционерного общества Коммерческий банк "ПриватБанк" как третьего лица по судебным делам по 143 искам Национального банка Украины к залогодателям, ранее обеспечившим ипотечными договорами и договорами залога исполнения обязательств АО КБ "ПриватБанк" Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования с общей ценой исков около 10 млрд гривен. Результатом этих дел, которые длились не один год (соответственно, не один год оплачивалась работа юристов внешней компании), стало закрытие производства по делам, поскольку банк признал задолженность и погасил миллиарды гривен в пользу Национального банка Украины.

Отметим, что Олег Лазовский не первый юрист "Астерс", назначенный должностным лицом Акционерного общества Коммерческий банк "ПриватБанк". Так, по данным СМИ, 24 февраля 2020 г. было назначено бессрочно корпоративным секретарем Акционерное общество Коммерческий банк "ПриватБанк" юрист "Астерс" Виктор Панченко.

Алексея Дидковского, руководителя юридической компании, СМИ называют приближенным к Валерии Гонтаревой, Петру Порошенко, Екатерине Рожковой.

Как ранее сообщалось СМИ, "Астерс" не раз находился в центре информационных скандалов, связанных с хищением бюджетных денег в Национальном банке Украины, Акционерном обществе Коммерческий банк "ПриватБанк" и других государственных структурах.

К примеру, было обнаружено, что Национальный банк Украины провел соглашение с "Астерс" на 125 млн. грн. как закупку для предоставления банковских услуг и проведения банковских операций без открытых торгов. А в январе 2018 года ООО "Астерс Консалт" во главе с Алексеем Дидковским подписало с АО КБ "ПриватБанк" договор, согласно которому оплату часов работников ООО "Астерс Консалт" рассчитали по "драконовским" тарифам:

управляющие партнеры должны получать €315 (при стандартном 8-часовом рабочем дне 5-дневной рабочей недели – это 50,4 тыс. евро в месяц, для сравнения, средняя заработная плата в г. Киев в январе 2018 г. составила 11 668 грн);

партнеры – €200;

советники – €150;

старшие юристы – €140;

юристы – €120;

помощники юристов и переводчики – €70.

Как свидетельствуют открытые источники, именно благодаря сотрудничеству с государственным банком (АО КБ "ПриватБанк") и регулятором (Национальным банком Украины) выручка компаний группы "Астерс" выросла в 26 раз.

По данным и многочисленным другим эпизодам правоохранители, в том числе ГБР, не раз открывали уголовные производства, получали определение о доступе к договорам, информации об уплаченных суммах компаниям А.В. Дидковского (например, дело №757/50049/19-к). Результаты расследований пока не обнародованы.