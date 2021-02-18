Пресс-секретарь Путина обратился к США с советом о "Северном потоке-2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток-2" не касается энергообеспечения США. Также он посоветовал американскому правительству меньше интересоваться газопроводом и больше следить за своими внутренними делами, в особенности за ситуацией в Техасе, где из-за холодов миллионы людей остались без электричества.
"Проект этот абсолютно не касается энергообеспечения США. Этот проект касается энергетической безопасности европейского континента, особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями и так далее", – рассказал Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В целом, конечно, наверное нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком 2" и в большей степени интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал", – отметил Песков.
На вопрос, знают ли в Кремле о переговорах между США и Германией касательно "Северного потока-2", пресс-секретарь ответил: "О переговорах мы ничего не знаем. Мы исходим из многочисленных заявлений коллег в ФРГ о необходимости завершения этого проекта. Под завершением имеется в виду то, что его все-таки нужно достроить и запустить".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден считает "Северный поток-2" неудачным проектом для Европы. Он рассматривает вопрос о необходимости введения санкций для прекращения строительства газопровода.
Отметим, что "Газпром" рассчитывает ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2" в 2021 году. В настоящее время оператор проекта строительства укладывает участок в территориальных водах Дании.
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