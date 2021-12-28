Правила для "ФОПов" кардинально изменят через несколько дней: для кого сделают исключения

В Украине с 1 января 2022 года физлица-предприниматели ("ФОП") на 2-4 группе единого налога обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО – кассовые аппараты и мобильные приложения). Исключения: те, кто предоставляют туристические услуги и не проводят наличные расчеты, а также магазины в селах, если они не торгуют подакцизными товарами и в сети.

Об этом говорится в материале UBR. Отметим, помимо установки РРО также предприниматели будут обязаны выдавать своим клиентам чеки. Такое новшество не коснется всех самозанятых (предпринимателей первой группы единого налога).

Но также исключения описаны еще в двух документах: закон №265 (9 статья), а также постановление Кабмина №1336. К примеру, в последнем из них сказано: что магазины в селах и поселках городского типа могут не пользоваться РРО, но только если они не продают подакцизную продукцию (алкоголь, сигареты) и не продают свои товары в сети. Есть и другие исключения.

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Кассовыми аппаратами с 1 января могут не пользоваться:

те, кто обслуживают туристов (оплату принимают безналично);

принимают вторсырье (кроме металлолома);

передвижные торговые сети (например, автомагазины).

Также стоит обратить внимание на определение безналичных рассчетов, говорит директор международной юркомпании KODEX, адвокат Станислав Климов. "К примеру, когда покупатели оплачивают товар с использованием таких сервисов онлайн-оплаты, как LiqPay, Portmone, WayForPay и других, то такой расчет не подпадает под категорию безналичных и в таких случаях применение РРО является обязательным", – рассказывает адвокат.

В Украине львиная доля "ФОПов" уже превышает лимиты и должны перейти со второй группы единого налога на третью. Некоторые из них вовсе не могут считаться мелким бизнесом, но используют единый налог для того, чтобы платить меньше налогов. Как следствие, искажается справедливая конкуренция на рынке, бюджет недополучает миллиарды гривен.

Кроме того, благодаря "ФОПам", которые не выдают чеки, в стране может распространяться контрабанда. Введение обязательных РРО позволит значительно сократить объемы тени в торговле. Также стоит учитывать, что самозанятые, которые имеют оборот до 1 млн грн в год и не нанимают сотрудников, как и раньше, могут не пользоваться кассовыми аппаратами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 декабря 2020-го президент Владимир Зеленский подписал закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Этот документ был принят парламентом 1 декабря 2020 годв. Того дня под стенами Верховной Рады собрались предприниматели. Они блокировали движение в правительственном квартале, позже направились маршем в сторону майдана Незалежности, перекрыли Крещатик.