Правила для "ФОПов" кардинально изменили: как и почему

С 1 января большинство физлиц-предпринимателей должно установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и научиться с ними работать. Тем, кто правила нарушат, грозят штрафы.

Как напоминает директор Derchuk & DWP Law Firm Станислав Дерчук, за первое нарушение в работе с РРО бизнесу грозит штраф в размере 100% от суммы проданных с нарушением товаров, а за каждое следующее – по 150%. Потому предпринимателям нужно обращать внимание на то, чтобы система работала должным образом:

"Расчетный документ (фискальный чек) может выдать только РРО: или сам по себе, или же присоединенный к терминалу. В чеке, выданном через терминал, будет указано больше информации. Но если у нас используется терминал, и он не присоединен к РРО, выданный им чек уже не будет фискальным", – разъясняет суть возможных ошибок адвокат.

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В целом эксперт отмечает, введение РРО практически для всех групп предпринимателей – это положительный момент. Учет всех товаров поможет контролировать качество продукции, сертификацию, фиксировать продукцию, которая попала в Украину.

РРО могут не устанавливать:

"ФОПы", которые работают в селах и не торгуют сигаретами и алкогольными напитками (подакцизными товарами) и имеют оборот до 167 минималок (1 млн грн);

те, кто работает исключительно с бизнесом и без наличных расчетов;

те, кто находится на первой группе единого налога (самозанятые с оборотом до 1 млн грн).

Отметим, для украинцев такое новшество дает возможность получать чеки, значит, защитить свои права покупателя в случае их нарушения. Также наличие учета позволит бороться с распространением фальсификата и уклонения от уплаты налогов.

Дело в том, что большое количество физлиц-предпринимателей уже давно превышают лимиты и не имеют права оставаться на едином налоге. Но так как они не ведут прозрачный учет, то могут подавать налоговой ненастоящие данные об оборотах и не платить налоги в полном объеме.

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