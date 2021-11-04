Повышение цен на билеты: в "Укрзалізниці" рассказали, чего ожидать

"Укрзалізниця" не планирует повышать цены на билеты в 2022 году. Но в компании признают: компенсировать затраты на пассажирские перевозки только за счет повышения цен на билеты – невозможно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании. "В "Укрзалізниці" заверили, что рост тарифов на пассажирские перевозки в 2022 году пока не предусматривается", – говорится в сообщении.

В конце апреля "Укрзалізниця" запустила индексацию тарифов на пассажирские перевозки. Согласно ей, до конца 2021 года ежемесячно цены на билеты должны были повышаться на 2%.

Впрочем, уже тогда в компании признавали: эти повышения не перекроют все расходов на перевозку. Поэтому их объясняли планами вкладывать заработанные таким образом деньги на повышение сервиса.

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Перевозчик получил 5 купейных вагонов, заказанных у "Крюковского вагоностроительного завода", которые купили за счет госбюджета. В них установлены розетки с USB-портами, кулеры с горячей и холодной водой, кондиционеры, сигнализация.

До конца года госкомпания должна получить 20 из 100 купленных вагонов. Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", в вагонах теперь будут:

розетки;

держатели для стаканов на столах;

энергосберегающее освещение;

кнопки вызова проводника в купе и туалетах;

кулеры с горячей и холодной водой;

сигнализация в купе (на ночь дверь фиксируется кнопкой блокировки, а при открытии соответствующий сигнал поступает к проводнику);

больше места для багажа под полками (отсутствуют нижние ларцы);

кондиционеры;

вакуумные туалеты;

столы для пеленания;

обшивка полок изготовлена ​​из материалов, которые выдержат усиленные нагрузки;

форточки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что швейцарская железная дорога SBB и ее совместные предприятия провели тендер на приобретение электричек. Конкурс с предложением в $2,16 млрд выиграла компания Stadler.

Цена одного поезда – $7,55 млн. Для сравнения, это в два раза дешевле ожидаемой стоимости поездов, которые хочет купить "Укрзалізниця" на тендере.