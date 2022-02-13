Повышение налога на добычу газа заставит Украину увеличивать импорт, – Скаршевский

Идея кратно повысить налоги на добычу украинского природного газа приведет к заморозке всех проектов по развитию месторождений и обернётся обвалом объемов добычи.

Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский у себя на странице в Facebook.

"В условиях постоянного роста цены газа на мировом рынке Украине нужно увеличивать добычу, а не собирать в бюджет побольше денег "здесь и сейчас". В целом, такая инициатива приведет, в конечном итоге, к уменьшению возможностей увеличения собственной добычи газа и увеличению его импорта, т.е. к еще большей энергозависимости", - сообщил эксперт.

Видео дня

Он отметил, что вымывание денег добывающих компаний негативно отразится на уровне инвестиций в наращивание добычи. В истории Украины уже был момент, когда ставки ренты на газ достигали 70% – часть 2014 и весь 2015 год.

В результате этого страна на два года полностью заморозила инвестиции в добычу газа, напомнил эксперт.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.