Попытки Украины в одностороннем порядке понизить "зеленый" тариф ухудшают инвестпривлекательность страны – VR Capital

Стремление Кабинета Министров в одностороннем порядке снижать "зеленый" тариф лишает Украину доступа к большим инвестициям.

Об этом заявил Ричард Дитц, владелец компании VR Capital, в интервью "Экономической правде".

"Мы видим Украину как страну, которая имеет огромные возможности. У нас есть возможность мобилизовать миллиарды иностранного капитала, если здесь будут возможности для инвестиций. Но мы видим страну, где не исполняются решения Верховного суда, в которой в одностороннем порядке вносятся изменения в уровень "зеленого" тарифа", – сообщил Дитц.

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По его словам, VR Capital владеет в Украине мощностями солнечных электростанций на 536 МВт, 40 МВт ветровых электростанций и еще 60 МВт ВЭС находятся в процессе строительства.

Компания является одним из крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии в Украине.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%, что приведет к принудительному снижению ставки зеленого тарифа на 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.