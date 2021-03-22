С 16 по 19 марта парламент был фактически заблокирован представителями Батькивщины и ОПЗЖ. Эти фракции ради политических баллов, целую неделю при рассмотрении законопроекта о завершении земельной реформы применяли парламентскую обструкцию или поправочный террор.

Далее – на языке оригинала.

Не було жодного конструктиву, було "прокручування старих минулорічних платівок" із нулем шансів на врахування будь-якої поправки і стабільним результатом - не більше 50-60 голосів підтримки поправки.

Враховуючи, що один пленарний день роботи парламенту коштує платникам податків 30 млн грн, за весь тиждень неефективно витрачено 120 млн грн.

Заблокований проект 2194 спрощує процедури землеустрою, врегульовує механізм реалізації першочергового права купівлі сільськогосподарських земель орендарями, та найголовніше - передає місцевим громадам повноваження розпоряджатись 10 мільйонами гектарів державних земель за межами населених пунктів.

За цілий тиждень пройшли лише третину із понад 3 тисяч поправок.

На початку тижня парламент відправив до Конституційного суду проект змін до Конституції про призначення та звільнення Директорів НАБУ та ДБР Президентом за згодою Верховної Ради та за наслідками конкурсу.

На позачергових сесіях прийняли закон 4241 і захистили права споживачів-боржників від недобросовісних дій колекторів.

Нацбанк вестиме Реєстр колекторських компаній. Усі, хто стягуватиме заборгованість на користь третіх осіб без перебування в цьому реєстрі, отримають штрафні санкції від 17 до 170 тисяч гривень. Усі, хто замовлятиме послуги у невключених до реєстру псевдо-колекторів, ризикуватимуть сплатити від 85 до 136 тисяч гривень штрафу.

Закон вступає в силу через 3 місяці, але нові правила взаємодії колекторів із споживачами – з дня, наступного за днем опублікування.

Нацбанк зможе реагувати на скарги громадян про погрози, шантаж, цілодобові дзвінки з боку колекторів (яких лише у другому півріччі 2020 року було близько 2,5 тисяч).

Усім стягувачам заборгованості вже за кілька днів буде заборонено вводити споживача та його представників в оману щодо усіх страшилок про кримінальне переслідування за несплату та розмір заборгованості, турбувати людей з 20 вечора до 9 години ранку, а також у вихідні, святкові і неробочі дні, заборонено взаємодіяти більше двох разів на добу, приховувати інформацію про номер телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення, поштову або електронну адресу чи використовувати функцію автодозвону більше 30 хвилин на добу.

Більше не буде на конвертах погрозливих написів "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" або інших.

Заборонено також будь-яким чином повідомляти колег по роботі, сусідів та інших третіх осіб про заборгованість позичальника. Згоду на інформування конкретних осіб надаватиме виключно сам боржник.

По суті парламент захистив позичальників від бандитів, які діяли під виглядом колекторів.

Законом 5247 надали право МОЗу за рішенням Уряду звільняти від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 за негативні наслідки вакцинації.

За умови дотримання інструкції, затвердженої МОЗ України, від відповідальності звільнені також і залучені до вакцинації медики.

У разі настання негативних наслідків, компенсаційні виплати постраждалим здійснюватиме держава, у порядку, який затвердить Кабінет Міністрів.

Прийняття цього закону вимагають виробники вакцин Pfizer, Moderna, Jonson&Jonson, CureVac, Novavax, AstraZeneka. При чому вимагають не лише від України, а від усіх країн, що отримують вакцину за прямими договорами.

Рішення парламенту дозволяє очікувати вже протягом 2 найближчих тижнів отримання безкоштовної вакцини Pfizer в рамках механізму COVAX.

Схожі законодавчі положення є, зокрема, у Законі США про готовність громадськості до надзвичайних ситуацій, Британському Положенні про лікарські засоби для людини, статті 7д Директиви Євросоюзу про відповідальність за продукцію, Програмі Центру громадського здоров’я Канади про відшкодування шкоди при застосуванні вакцин, статті 37-1 Закону Грузії про лікарські засоби та фармацевтичну діяльність.

Закон опроект про відміну сезонного переведення годинників не набрав необхідної кількості голосів, отже в ніч на неділю 28 березня Україна переходитиме на літній час.

Ну і нарешті, парламент призупинив проведення пленарних засідань на період посилення карантинних заходів у столиці: наступне чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок 13 квітня.

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