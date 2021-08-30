Польская компания начнет поиск и добычу газа в Украине: когда начнутся работы

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG в 2022 году начнет работы по поиску и добыче газа в западной части Львовской области. Компания также подписала соглашение с Energy Resources of Ukraine о покупке контрольного пакета акций украинской "Карпатгаздобычи".

Об этом сообщает пресс-служба PGNiG 30 августа. "С точки зрения геологического строения эта территория похожа на структуру месторождения Пшемысль – крупнейшего месторождения природного газа в Польше, которое PGNiG эксплуатирует более 60 лет. Предварительный анализ геолого-геофизических данных, проведенный PGNiG, указывает на привлекательность и потенциал этой области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что скважину должны пробурить во второй половине 2022-го. В случае успеха она будет подключена к газовой сети Украины и добыча начнется в 2023-м. Акционеры "Карпатгаздобычи" также хотят провести дополнительные геофизические исследования, дабы помочь в проектировании дальнейших скважин.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, польские компании PGNiG SA и PGNiG Supply&Trading подали заявку на включение в процедуру сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Результат процедуры определит, получит ли владелец трубопровода привилегированное положение на рынке газа в ЕС.

Глава правления PGNiG SA Павел Маевски заявил, что Nord Stream 2 AG не хочет соблюдать общие принципы третьего энергетического пакета. Его цель – гарантировать конкуренцию и обеспечить равные условия для всех участников рынка.