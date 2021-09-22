Интернет-покупателей в Украине приравняют к обычным: Кабмин одобрил новые правила

В правительстве планируют урегулировать права потребителей в сфере онлайн-торговли. Предполагается, что покупатель товаров и услуг в интернете должен быть защищен не хуже, чем покупатель в обычном магазине. Это касается гарантии цены, права на возврат и замену товара и т.д.

Изменения предусматривает новая редакция Закона "О защите прав потребителей". Ее одобрил Кабинет министров в среду, 22 сентября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Министерстве экономики с целью внедрения в Украине лучших европейских практик в системе защиты прав потребителей.

"На сегодняшний день можно выделить несколько сфер, пробелы в регулировании которых приводят к многочисленным случаям нарушения прав потребителей, а потребитель при этом оказывается фактически один на один с проблемами нарушенного права", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Авторы документа указывают, что до сих пор остаются неурегулированными вопросы защиты потребительских прав в сфере электронной торговли, отсутствуют действенные механизмы защиты от нечестной торговой деятельности, неэффективной является и защита прав потребителей при гарантийном обслуживании продукции.

Для решения этих проблем законопроектом предлагается:

установить требования к обозначению цены продажи;

определить условия договоров, которые могут быть признаны несправедливыми;

распространить действие Закона Украины "О защите прав потребителей" на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя (в случае нарушения условий договора купли-продажи (доставки) пищевой продукции в интернет-магазинах, при обозначении цены продажи пищевой продукции);

определить перечень информации о продукции и продавце, которую последний должен предоставлять при осуществлении электронной торговли, и установить ответственность за отсутствие такой информации;

ввести ответственность для торговых электронных площадок, которые предоставляют другим продавцам услуги для размещения их товаров для продажи;

определить права и обязанности покупателей в электронной торговле;

освободить продавцов от обязанности создавать обменный фонд товаров и платить неустойку покупателю за каждый день задержки выполнения требования о предоставлении товара аналогичной марки (модели, артикула, модификации) и за каждый день задержки устранения недостатков товара сверх установленного срока (14 дней);

предоставить покупателю право на замену товара на такой же или аналогичный, имеющийся у продавца, в случае, если ремонт приобретенного товара требует более 14 дней;

предоставить потребителю право на снижение цены или возврата средств, если недостаток товара проявляется после ремонта;

определить критерии общественных объединений потребителей, которые могут быть привлечены к решению потребительских споров.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, отремонтировать технику по гарантии станет проще – в Украине производители техники для дома, которая будет выпущена с 1 января 2022 года, будут добавлять энергетическую этикетку. Одновременно с этим эксперты предполагают, что в этих документах производителей также обяжут лучше прописывать сроки и условия гарантии изделий.