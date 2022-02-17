Пока не будет "советского вторжения": Ryanair не собирается прекращать полеты в Украину

Популярный ирландский лоукостер Ryanair не намерен прекращать выполнение рейсы в Украину и обратно, несмотря на угрозу российского вторжения. Более того, руководство компании заявило о намерении работать "пока не будет войны или ракет".

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: по словам исполнительного директора лоукостера Майкл О'Лири, осуществления полетов в Украину – "обязанность и долг Ryanair".

"Это наш долг и обязанность – поддерживать народ Украины, пока там нет войны или ракет. Важно не паниковать. Людям нужно вернуться домой, и люди хотят лететь за границу в ЕС. Авиакомпании должны предоставлять эту услугу", – сказал О'Лири.

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При этом он подчеркнул важность для Ryanair Украины. Которая, по его словам, является "большим потенциальным рынком, пока не будет советского вторжения".

Таким образом О'Лири прокомментировал свое предыдущее заявление о том, что компания может разместить до 20 самолетов в Украине в течение следующих нескольких лет, если не будет войны. Также были анонсированы планы выполнять 230 рейсов еженедельно из трех украинских аэропортов уже этим летом.

Что предшествовало

Ранее распространение паники вокруг ситуации в Украине привела к тому, что некоторые страховые компании сообщили о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Так, об остановке полетов в Украину заявили нидерландская авиакомпания KLM и норвежская Norwegian. А Turkish Airlines "в связи со сложившейся ситуацией в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.

Впрочем, крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) смогла договориться с европейскими партнерами о продолжении работы в штатном режиме. Все рейсы осуществляются по расписанию, билеты есть в продаже, несмотря на сообщения о том, что МАУ начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя.

Никаких изменений в графике полетов нет и не планируется, говорится в официальном сообщении МАУ. Авиакомпания по-прежнему пользуется 16 среднемагистральными самолетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, никаких официальных рекомендаций ограничить авиаперевозки в воздушном пространстве Украине не поступало ни от европейских авиарегуляторов, ни от украинских властей. В Министерстве инфраструктуры Украины назвали неправдой информацию о якобы закрытии воздушного пространства.

Ведомство уверяет, что небо над страной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Единственное заявление "Украэроруха" по поводу ограничений касалось открытых вод Черного моря, где с 14 по 19 февраля проводятся российские военные учения.