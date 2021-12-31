Почти все – из США: названы самые дорогие компании мира в 2021 году

Американские компании-гиганты доминируют в списке самых дорогих фирм в 2021 году. Так, аж 8 из 10 концернов из рейтинга – из США. Apple с рыночной стоимостью $2,96 трлн стала первой компанией, которая когда-либо преодолевала отметку в 3 трлн. Соответственно, она занимает первую строчку рейтинга.

Microsoft поднялась на второе место с плюс 52% акций и оценкой в $2,57 трлн. Об этом сообщает Kleinezeitung со ссылкой на расчеты консалтинговой компании EY и Reuters.

Владелец Google Alphabet поднялся с 5 на 3 место рейтинга с рыночной капитализацией в $1,96 трлн. Также в топ-10 попали:

Saudi Aramco (4 место, нефтяная компания, Саудовская Аравия);

Amazon (5 место, электронная коммерция, США);

Tesla (6 место, производство электромобилей, США);

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Meta Platforms (7 место, информационные технологии, США);

Nvidia (8 место, разработка графических процессоров и систем, США);

Berkshike Hathaway (9 место, инвесткомпания, США);

TSMC (10 место, изучение и производство полупроводниковых изделий, Тайвань).

Из европейских самой дорогой в 2021-м была французская компания LVMH ($414 млрд – 19 место в общем рейтинге). За ней идет Nestle ($382 млрд) – 23 место.

Немецкий разработчик вакцин BioNTech – один из лидеров в 2021-м по росту стоимости. С рыночной стоимостью в более $61 млрд, он занимает 12 место среди немецких компаний и входит в число 300 самых дорогих в мире. Его рейтинг на бирже технологий США Nasdaq улучшился более чем втрое за год.

Как сообщал OBOZREVATEL, корпорация Apple предоставила самым талантливым работникам значительные бонусы. Компания хочет предотвратить массовый переход сотрудников в стан гигантов-конкурентов, таких как Meta Platforms Inc (ранее Facebook), основателем и гендиректором которой является Марк Цукерберг.

Некоторые сотрудники получили $50-180 тыс. в виде бонусов за работу. Так, еще на минувшей неделе Apple проинформировала некоторых инженеров, которые занимаются проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами программного обеспечения, о бонусах.