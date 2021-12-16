№ 3739 - "ЗА" 323 ГОЛОСИ!

ПЕРЕМОГА!

Найкращий подарунок "під ялинку" для української промисловості та економіки! Наша делегація була присутня при знаковому для вітчизняної промисловості голосуванні!

Одна із наших ключових ініціатив стає реальністю. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про локалізацію №3739!

Майже два роки роботи та боротьби, дискусій з політиками та експертами, поїздок на підприємства, спілкування зі ЗМІ.

Видео дня

150 тисяч підписів працівників різних компаній Федерація роботодавців зібрала на підтримку законопроекту про локалізацію.

Сьогодні їх урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради.

Свій голос за #3739 віддали 323 народні депутати!

Надважливий крок зроблено - публічні закупівлі в Україні використовуватимуться для стимулювання розвитку економіки, промисловості та зайнятості!

Від прийняття закону виграють українські виробники та українська економіка.

Закон дасть нові робочі місця, зростання ВВП і податкових надходжень.

Ми не такі багаті, щоб 40% публічних закупівель віддавати на імпорт, як це відбувається наразі. В небідних розвинених країнах цей показник у 5 разів менший. Українські виробники потребують системної підтримки держави.

Тож запроваджуємо в Україні кращі світові практики підтримки виробництва. І локалізація – саме такий інструмент!

Продукція українського машинобудування дає роботу та гідну зарплату не лише окремим секторам, а й тисячам суміжників навкола них, які постачають матеріали, запчастини, складові.

На одне робоче місце у машинобудуванні приходиться до 10 у суміжних галузях.

Сфера дії цього закону, зокрема, поширюватиметься на Білорусь, Китай, Туреччину ( а саме вони – серед ключових протекціоністів світу), країни СНД та інші країни, які не підписали GPA, а це близько 80% товарного імпорту, який регулярно перемагає у наших публічних_закупівлях за категоріями, передбаченими у 3739, і які мають безпрецедентну підтримку своїх країн.

Відкриваємо нову сторінку української економічної історії, у якій національне виробництво стає одним з основних пріоритетів державної політики!

Впевнені, що вже найближчим часом локалізація та національний економічний_прагматизм стануть, як влучно кажуть експерти, the new black - "новим чорним", тобто увійдуть до трендів економічної риторики.

Адже всі розвинені країни світу дбають про успішність промисловості та робочі місця своїх держав!

Щиро дякуємо всім, хто підтримав цю ініціативу, авторам законопроекту, українським виробникам та їх колективам за небайдужість та справжню державницьку позицію! Локалізації бути!