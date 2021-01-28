Первый магазин IKEA в Украине откроют через несколько дней – Ассоциация

В Украине 1 февраля 2021-го откроют первый магазин IKEA в Киеве. Открытие анонсировали еще в прошлом году, однако тогда его перенесли.

"Украинский объект крупнейшего в Европе оператора товаров для дома и уюта пока официально не начал работу. Но на фотографиях видно, что магазин уже полностью готов принять посетителей, а в объявлении обещают "открыть этот вход при первой же возможности". Техническое открытие магазина уже состоялось, а официально торговая точка одного из самых долгожданных ритейл-операторов начнет работу уже в понедельник, 1 февраля", – сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Стандартный гипермаркет IKEA занимает площадь в десятки тысяч квадратных метров, и расположен, как правило, за городом. Но с 2018 года компания начала развитие небольших форматов торговых точек, которые будут открываться в центральных районах городов.

Площадь магазина составит около 5000 кв. м. Изначально шведы планировали открыть точку такого формата осенью 2019 года в ТРЦ Ocean Mall. Летом 2020-го, после не совсем удачного запуска интернет-магазина, был подписан договор с ТРЦ Blockbuster Mall, и по плану магазин в новой концепции должен был принять первых посетителей до конца 2020 года. Карантинные ограничения и закрытие всех ТРЦ для посетителей в период с 8 по 25 января вынудили в очередной раз сдвинуть сроки открытия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, IKEA обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины, в частности бука.

Британская неправительственная организация Earthsight узнала, что раскладной стул Terje якобы сделан из сырья, которое поставляет лесоохотничье хозяйство с Большого Бычкова на Закарпатье. При проверке оказалось, что лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" вырубки более чем на сотню участков с апреля по июнь 2018 года.