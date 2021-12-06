Первой инкассаторской компании в Украине СИТ Секьюрити исполнилось 5 лет, – Шайхет

Инкассаторской компании СИТ Секьюрити – 5 лет. О том, что удалось достичь рассказал собственник компании Игорь Шайхет.

Инкассаторская сфера в Украине – это сложный и не всем понятный вид деятельности. Для большинства людей инкассация – это охрана, а инкассатор – это охранник с усиленной экипировкой. СИТ Секьюрити, как рассказал Игорь Шайхет, изначально строилась совсем по другим принципам. Главными задачами стали:

во-первых, создать СIT-компанию западного образца, по всем критериям соответствия международным требованиям и стандартам

во-вторых, создать в Украине специализированный кластер профессиональной инкассации с широким набором услуг доступных каждому.

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5 лет назад НБУ выдал первую лицензию на инкассаторскую деятельность

"Могу говорить в утвердительной форме о том, что СИТ Секьюрити – первая украинская CIT-компания, – говорит Игорь Шайхет, – мы первые, кто получил лицензию НБУ для осуществления инкассаторской деятельности, и стремимся, чтобы соответствовать званию №1 во всем"

"Мы окрепли, мы стали еще более профессиональными и готовы развивать инкассаторское направление в Украине с одной целью – сделать инкассацию качественной и доступной каждому, кто ощущает потребность в безопасности", – добавляет Игорь Шайхет.

СИТ Секьюрити – это инкассация в международных масштабах

За время своей деятельности СИТ Секьюрити вышла за пределы Украины и внедряет инновационные инструменты, чтобы услугами могли пользоваться все – от банков и финансовых учреждений, до приватного бизнеса и частных лиц.

За 5 лет СИТ Секьюрити:

Вышла на международный рынок и может доставить валютные ценности для банков, и любые другие ценности для физических и юридических лиц из любой страны мира в любую страну мира. СИТ Секьюрити первая и единственная в Украине начала страховать риски в Ллойдс, и это является уникальной гарантией безопасности. СИТ Секьюрити единственная в Украине СIT-компания, которая получила разрешение на обработку и хранения наличных средств https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidav-sit-kompaniyi-pershe-pogodjennya-na-zdiysnennya-operatsiy-z-obroblennya-ta-zberigannya-gotivki Инкассаторская компания внедряет современные решения, для оформления услуг для физических лиц. Достаточно написать в Telegram и оформить услугу за несколько минут. СИТ Секьюрити за 5 лет покрыла всю Украину: Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Ивано-Франковск, Херсон-Николаев и Винница. В четырех из региональных отделений открыты действующие кассовые центры: Киев, Ивано-Франковск, Днепр и Харьков. В ближайшие планы входит открыть еще два.

"Кроме этого мы следим за трендами и сейчас активно диджитализируемся, – говорит Игорь Шайхет, – и уже работаем на межбанковском рынке наличных. Мы стали ближе и стремимся сделать инкассацию доступной каждому. Это наша миссия, это цель СИТ Секьюрити".