Павел Присяжнюк спрогнозировал рост цены на карбамид

В Украине ожидается рост цены на удобрения. К примеру, цена на карбамид (высокоэффективное гранулированное удобрение для всех видов с/х культур), по прогнозу инвестиционного банкира Павла Присяжнюка, может превысить 850 долларов. Это приведет к снижению урожайности. Причина этого – высокие цены на газ.

"При текущих ценах на газ все производители удобрений вынужденно повышают цены. Они будут находиться на пике в зимний период. Текущие прогнозы по ценам на удобрения не очень радужные, например цена на карбамид может превысить 850 долларов", – сказал Присяжнюк в интервью OBOZREVATEL.

При этом он подчеркнул: рост стоимости удобрений повлияет на работу как больших агрохолдингов, так и малых хозяйств. В частности:

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агрохолдинги будут вынуждены вложить часть заработанных денег в стабильную поставку удобрений;

малые хозяйства будут снижать объем закупки удобрений и это негативно повлияет на урожайность.

Повышение стоимости удобрений приведет к росту цен на сельхозпрродукцию, уверяет Присяжнюк. По его словам, это случится из-за того, что при уменьшенном предложении спрос на ее будет оставаться высоким.

"Валютная выручка от реализации с/х продукции не пострадает. Ведь в случае снижения урожайности и сохранения спроса на том же уровне, что и в этом году, увеличится стоимость с/х продукции", – отметил он.

Высокая цена на газ может побудить украинских производителей к закупке сырья для производства у России. Которая является крупнейшим экспортером аммиака.

"К примеру, на "азотах" ("Ривнеазот", "Черкассыазот", "Днепразот", "Североазот), производят не только карбонит, но и аммиачную селитру. Они могут перейти с 70% использования газа до 20-30%, а все остальное перевести на покупку аммиака. Он производится на территории РФ и он более дешевый", – подчеркнул Присяжнюк.

При этом он отметил: при себестоимости в около 300 долларов, россияне продают аммиак по 710-735 долларов. Т.е., зарабатывают более 400 долларов на каждой тонне.

"РФ – самый крупный экспортер аммиака. Себестоимость одной тонны его на границе с Украиной составляет 145 долларов. Рыночная цена аммиака – 710-735 долларов. Если посчитать транспортировку по Украине, будет еще 100 долларов. Полная себестоимость не более 300 долларов, а цена реализации 710-735 долларов", – отметил Присяжнюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Служба безопасности ликвидировала схему поставок в Украину минеральных удобрений из России. К ней были причастны компании, попавшие под санкции Совета национальной безопасности и обороны.