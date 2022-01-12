Павел Присяжнюк рассказал о фундаментальной проблеме Украины с добычей газа

Украинские месторождения газа истощены. Из-за этого его добыча неуклонно падает. Этому также способствует использование устарелых технологий и подходов. По словам инвестиционного банкира Павла Присяжнюка, при текущий подходе объемы добычи украинского газа будут падать на 10% в год.

При этом в в интервью OBOZREVATEL он подчеркнул: истощенные месторождения газа в Украине являются давней фундаментальной проблемой. По его словам, ее корни уходят еще в советские времена.

"У Украины истощенные месторождения. Мы до 1978-1980-го были ключевым производителем газа в СССР – еще до того, как в России перешли на масштабную добычу. Подход, который использовался тогда: бури, добывай, пока это возможно, и просто бросай то, что уже менее эффективно", – отметил Присяжнюк.

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В Украине тысячи ликвидированных скважин

По словам Присяжнюка, в прошлом украинские газовые скважины эксплуатировали только до определенного момента. После чего просто их ликвидировали.

Этот в корне неправильный подход к разработке привел к катастрофическим последствиям, отмечает банкир. В частности, ликвидации 3,5 тыс. скважин на территории страны.

"Пока на скважинах было высокое давление и добывали большие объемы, их эксплуатировали. Как только добыча падала до определенного низкого уровня, их конвертировали или ликвидировали. Из-за того, что неправильно и некорректно разрабатывали месторождения, они стали истощенными. Это месторождения с низким давлением", – подчеркнул Присяжнюк.

Добыча газа сокращается

Банкир уверяет: при текущем подходе к добыче газа в Украине его объемы будут неукоснительно снижаться. При чем, существенно.

"Если сохранять текущий подход, ничего не делать, объемы добычи будут падать на 10% в год. Если в 2021 году будет 10,5 млрд кубов, то в 2022 году, если ничего не делать, добыча уже будет на уровне 9 млрд кубов", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина в 2021 году сократила добычу природного газа на 2,2% (или 440 млн куб. м) – до 19,79 млрд куб м. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие.

По сообщению EXPRO, в 2021 году госкомпания "Укргазвидобування" – лидер по добыче газа в стране – "подняла" 13,665 млрд куб. м. Єто на 4% или на 570 млн куб. м меньше, чем годом ранее.