Открыть ресторан можно будет в один клик: Кабмин одобрил экспериментальный проект

Теперь открыть ресторан (кафе), салон красоты или магазин в Украине станет проще. Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта касательного упрощения условий для открытия и ведения предпринимательской деятельности путем направления одного запроса через портал "Дія".

Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 4 августа. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день для открытия своего ресторана, салона красоты или магазина необходимо принять ряд мер, связанных как с регистрацией субъекта хозяйствования, так и с получением разрешительных документов, предоставлением деклараций, открытием банковских счетов и прочее. В связи с этим возникла необходимость в упрощении этого процесса путем реализации экспериментального проекта в рамках предоставления комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель" на портале "Дія".

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В частности, всего лишь по одному запросу (заявлению) предоставится возможность получить следующие услуги:

госрегистрация физлица предпринимателем, а также изменений к ведомостям о физлице-предпринимателе;

госрегистрация создания ООО на основании модельного устава;

предоставление уведомлений об использовании или об отказе от использования единого счета;

регистрация плательщиком единого налога;

регистрация плательщиком НДС;

выдача лицензий на оптовую и розничную торговлю алкоголем, сигаретными изделиями, а также жидкостями для электронных сигарет;

выдача лицензий на оптовую торговлю топливом и на его хранение;

получение справки о внесении места хранения алкоголя и сигаретных изделий в соответствующем Госреестре;

уведомление о принятии работника на работу;

регистрация РРО;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы;

госрегистрация мощностей оператора рынка пищевых продуктов;

выдача разрешения на начало исполнения работ повышенной безопасности;

открытие банковского счета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменились условия открытия счета в банке: Нацбанк ввел в действие новые правила с 16 июня.