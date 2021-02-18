Остановка "Северного потока-2" – вопрос жизни и смерти для украинцев, – Коболев

"Северный поток-2" сделает Украину беззащитной перед российской агрессией. Остановка строительства газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев.

Об этом написал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в своем Facebook. "Позволю себе не согласиться с господином Путиным.

"Северный поток-2" – прежде всего инструмент, который сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для него этот экономически бессмысленный проект имеет абсолютно ощутимый геополитический смысл", – написал он.

Коболев отметил, что пока Украина выступает важным транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС являются частью оборонной системы. "Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее перед российской агрессией".

Поэтому остановка проекта "Северный поток-2" – вопрос жизни и смерти для граждан. Коболев считает, что Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв после запуска газопровода.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники строительства "Северного потока-2" пытаются заставить Россию заплатить за события в Украине.

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