ОСМД станут обязательными во всех домах с 1 марта: депутаты одобрили законопроект Кабмина

Не позднее 1 марта 2022 года органы местной власти обязаны объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах на территории Украины. Речь идет о тех домах, в которых не создано объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Соответствующий законопроект № 6103 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах", инициатором которого выступил Кабинет министров, был принят парламентом в первом чтении. За его поддержку народные депутаты отдали 261 голос (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскролльте до конца страницы). Об этом свидетельствует трансляция пленарного заседания, транслируемого на официальном YouTube-канале парламента.

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По утверждению Минрегиона как автора законопроекта, право жителей выбирать форму управления домом и создавать ОСМД предусмотрено еще с 2015 года новой редакцией закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме". Однако этот закон не ограничивает время принятия соответствующего решения.

"За шесть лет с момента принятия закона об ОСМД следует отметить, что сознание совладельцев является критически низким. В большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – в почти трети сейчас не созданы ОСМД, не избраны управители", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно данным, которые наводятся Минрегионом, по состоянию на 1 апреля 2021 года:

из 180 тыс. многоквартирных домов ОСМД создано лишь в 36 тыс. домов (20%);

в 71 тыс. (39%) домов управляющий избран совладельцами самостоятельно или назначен по результатам конкурса органом местного самоуправления;

28% многоквартирных домов все еще "живут" по старому законодательству.

В связи с этим, в правительстве считают необходимым и целесообразным завершить "переходной период" от исполнителя услуг по содержанию домов до управляющего многоквартирного дома, установить обязанность органа местного самоуправления в течение определенного времени объявить и провести конкурсы по назначению управляющего по домам, совладельцы которых не определились с формой управления.

Законопроект устанавливает обязанность местных госадминистраций объявить и провести конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома до 1 марта 2022 года. Речь идет о тех случаях, когда такой конкурс не был объявлен местными властями до 1 мая 2021 года.

Обязательное назначение управляющего по конкурсу местной властью будет проводиться для тех домов, которые по состоянии на дату, предшествующую двум месяцам до запланированной даты объявления конкурса, не создали ОСМД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине застройщики создают ОСМД без ведома жильцов. На этом наживаются недобросовестные главы правления объединений. При этом коллегия Министерства юстиции приняла решение, которое усложняет процесс регистрации ОСМД. Если регистратор в Центре предоставления админуслуг будет их выполнять, то зарегистрировать объединения будет очень сложно.