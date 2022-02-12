Ощадбанк заявил о поддержке своих сотрудников, которые вступят в ряды резерва территориальной обороны

Учитывая сложившуюся ситуацию с внешними вызовами вокруг украинского государства, Ощадбанк заявляет о содействии тем работникам, которые добровольно присоединятся к рядам резерва территориальной обороны страны (ТРО). Банк гарантирует сохранение средней зарплаты, рабочего места, а также соблюдение других социальных гарантий для таких сотрудников. Таким образом, Ощадбанк как ответственный украинский работодатель выражает свою поддержку действиям добровольцев, которые вступают в резерв ТРО и готовы стать на защиту государства в случае обострения ситуации.

Об этом сказано на официальном сайте Ощадбанка.

"В ответственный для страны момент Ощадбанк не может стоять в стороне от усилий украинцев, решивших пройти военное обучение и таким образом внести свой вклад в сдерживание возможной внешней агрессии, – подчеркнул Сергей Наумов, глава правления Ощадбанка. – Призываем других представителей украинского бизнеса также выразить свою публичную поддержку созданию резерва ТРО и таким образом доказать, что украинский бизнес остается патриотически настроенным и поддерживает усиление обороноспособности Украины любым возможным способом”.