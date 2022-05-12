Оккупанты назначили "губернатора Запорожской области": у семьи предателя есть бизнес в Киеве

Российские оккупанты назначили "губернатором" Запорожской области экс-нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого. Его семья владеет целым рядом предприятий в Мелитополе, отец с треском проиграл местные выборы городского головы, а сестра владеет бизнесом в Киеве.

Эту информацию OBOZREVATEL удалось выяснить в результате расследования в рамках кампании по охоте на российские бизнес-активы в Украине #СтопМедведчук.

Часть данных предоставлена информированными читателями, которые откликнулись на призыв поделиться информацией о бизнесе агрессора.

Евгений Балицкий упоминается в документах 18 компаний. Все они находятся в оккупированной части Запорожской области. К примеру, ему принадлежит городской телеканал "МТВ-Плюс". Сейчас на этом телеканале мелитопольцам транслируют российскую пропаганду, в его собственности находится и "Мелитопольский завод подшипников скольжения", который работал с РФ и Беларусью.

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Часть своей местечковой бизнес-империи предатель оформил на членов своей семьи (они живут в Крыму). И оформлены на них не только мелитопольские предприятия. Так:

туркомпания в Киеве "Альбион Тревел" оформлена на сестру Балицкого Екатерину;

компания "Авиационная группа" в Киеве оформлена на жену Балицкого Наталью. Предприятие занимается обучением пилотов и ремонтом воздушной техники.

Балицкий не скрывал наличие бизнеса и недвижимости в Крыму. Но, как и многие украинские политики, оправдывался тем, что все это оформлено на его пожилых родителей. Мол, он к этому отношения не имеет. Хотя такая позиция не мешала ему с экранов украинских телеканалов рассказывать о ситуации на украинском полуострове.

К примеру, в эфире телеканала "Наш" он заявлял, что в "Крыму люди к украинцам относятся как к полудуркам". На этом же телеканале он озвучивал и откровенно провокационные заявления, мол, Украину поделили на тех, кто выиграл во Второй мировой и войне и тех, кто в ней проиграл.

Также у Балицкого есть в Мелитополе свой бизнес-центр, швейная фабрика, ему принадлежит несколько заводов: "Автогидроагрегат", "Мелитопольский пивзавод", автобаза №21098, магазины бытовых и электротоваров. Фактически за годы независимости он превратился в негласного "собственника" Мелитополя. Хотя сами мелитопольцы свое отношение к нему показали на выборах: его 76-летний отец Виталий на выборах городского головы занял всего третье место (менее 12% голосов), а действующий законный городской голова Иван Федоров получил 60,8% голосов.

Федоров после захвата города оккупантами продолжил выводить горожан на митинги, отказался от любого сотрудничества с вражеской армией. А теперь он работает "удаленно". После похищения его освобождением занимался лично президент Владимир Зеленский.

Вместо законно избранного Федорова мелитопольцам российские оккупанты назначили "своего мэра". Галину Данильченко. Это менеджер Балицкого, депутат от его партии. Она работала директором "Мелитопольского завода подшипников скольжения". Балицкий же выбрал для себя более значимую роль – его оккупанты представили в качестве "губернатора".

"Галина Данильченко говорит, что нужно создать какой-то "Совет народных депутатов". То есть они пытаются сотрудничать с российскими войсками… СБУ это все известно. СБУ подозревает, что – возможно – за плечами Галины и всех, кто будет сейчас пытаться раскачивать ситуацию, стоит некий Евгений Балицкий, бывший депутат ВРУ от Партии регионов", – заявляла вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Балицкий в эфире собственного телеканала многократно выступал с поддержкой оккупантов. Он заявлял, что "все больше понимает Донбасс", транслировал российскую пропаганду, позиционировал себя в качестве "голоса несогласных".

В 2016-м, как пишут СМИ, его высказывания проверяла СБУ по подозрению в госизмене. Однако эта проверка так ничем и не закончилась. Балицкий имеет тесные связи с Крымом, часто его посещал, имеет на территории полуострова свой бизнес.

Его история практически полностью совпадает с биографией еще одно псевдо-губернатора – Владимиром Сальдо в Херсонской области. Тот также подозревался в госизмене, также регулярно посещал Крым и, как и Балицкий, является представителем местной "элиты".

Балицкий и Сальдо годами зарабатывали на жителях своих городов, пользовались местной властью для того, чтобы строить свои мелкие бизнесс-империи. И при этом, вероятно, успешно получали деньги и от РФ. В результате, как только нога оккупанта пересекла территорию их городов, они сразу же нацепили на себя георгиевские ленты и пошли открывать двери местных органов власти.

Мы продолжаем искать доли в украинских компаниях, принадлежащие выходцам из РФ, пророссийским коллаборантам из Украины или лицам, связанным с государством-агрессором.

Благодарим неравнодушных украинцев, которые откликнулись на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.

Потому что зарабатывать на украинцах, которых Россия сейчас нещадно уничтожает, агенты влияния страны-агрессора не могут – и не будут.

Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанных на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото или видео, если они есть.

Наш электронный адрес: [email protected]

Давайте покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!

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