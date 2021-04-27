Новый украинский лоукостер получил право на полеты в Европу: список стран

Украинская авиакомпания Bees Airline получила разрешение от Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) на выполнение полетов в Европу. Документ позволяет летать в 27 стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Гибралтар и отдаленные острова.

Об этом сообщил гендиректор лоукостера Евгений Хайнацкий, пишет avianews.com. "На этой неделе мы анонсируем наши программы полетов по регулярным маршрутам и откроем продажи билетов. Также представим чартерную программу", – сказал он.

По словам Хайнацкого, Bees Airline намерена летать в те страны Европы, которые сейчас открыты для туристов из Украины. По мере открытия для туристов новых стран, будем открывать новые рейсы", – отметил глава компании.

Сейчас лоукостер совершает чартерные рейсы по заказу туроператоров из Киева и Львова на курорты Турции и Египта. Отмечается, что регулярные рейсы авиакомпания запустит 30 апреля. Анонсированная полетная программа включает маршруты Киев-Тбилиси, Киев-Батуми, Киев-Ереван, Одесса-Ереван и Херсон-Тбилиси.

Ранее авиакомпания SkyUp изъяла из системы бронирования сразу 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу. Эти рейсы планировали запустить в летнем расписании 2021-го.

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