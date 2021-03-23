Новый украинский лоукостер начнет летать по 29 маршрутам: названы направления

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил от Государственной авиационной службы разрешение на выполнение рейсов по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.

Регулярная сеть из Киева будет включать Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку. Об этом сообщает Avianews.

Кроме того, Bees Airline запустит регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, а также из Львова в Ереван.

Чартерная сеть будет включать маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Госавиаслужба также разрешила Bees Airline полеты из региональных аэропортов Украины: из Львова в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват, из Одессы в Анталию, из Харькова в Анталию и Тиват, из Кривого Рога в Тиват.

Авиакомпания уже начала чартерные рейсы из Киева и Львова в Египет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госавиаслужба выдала 12 марта новому украинскому лоукосту Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

В настоящее время в Украине уже находится один самолет лоукоста. Это ранее летавший в МАУ Boeing 737-800. Второй борт – также Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA сейчас находится в Европе и прибудет в страну после получения новой ливреи (раскраска самолета).