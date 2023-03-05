НКРЭКУ установил недостаточный тариф на передачу 'Укрэнерго' – инвестор

Предприятия зеленой энергетики фиксируют критические недоплаты за произведенную зеленую электроэнергию, которые стали результатом установления дефицитного тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" со стороны Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ).

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Как заявил инвестор в солнечные электростанции Ян Валетов, финансовые проблемы в отрасли существуют с 2019 года и война некоторые из них усугубила, хотя принципиально ничего не изменилось.

"Нам все время остаются виновными и рассказывают, что средств нет, хотя на самом деле они есть. Выплаты в районе 50% и это ситуация, которая продолжается уже несколько лет. Конечно, это создает проблемы с инвесторами, с банками, с персоналом. Особенно учитывая то, что мы потеряли большую часть зеленой энергетики на оккупированных территориях", – сказал Валетов.

По его словам, если не хватает средств по тарифу на передачу "Укрэнерго" сейчас, то когда инвесторы вернут контроль над станциями на временно оккупированных территориях, то тарифа не хватит еще больше.

"Нужно правильно счесть тариф, чтобы он не был заранее убыточным. Вопрос еще и в том, кому это выгодно? Почему зеленая энергетика, которая сейчас показала, что она нужна стране, столько лет находится под давлением?", - добавил инвестор.

При этом он отметил, что если бы платежи с 2019 года осуществлялись в полном объеме, то сегодня в стране была бы значительно лучше ситуация с распределенной генерацией в энергосистеме.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения значительной суммы средств компанией.

В частности, компания в январе и феврале имеет дефицит около 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление энергетического оборудования.

Общий долг компании перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу увеличения возобновляемой энергетики превышает 13 млрд грн.