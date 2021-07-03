НКРЭКУ пытается сохранить сверхприбыли трейдеров на перепродаже электроэнергии АЭС, – нардеп

Тарифная комиссия НКРЭКУ пытается сохранить сверхприбыли близких к ней трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС.

Об этом заявил в Facebook первый заявил первый заместитель главы комитета ВР Алексей Кучеренко.

"Это же сколько любимец НКРЭКУ Притыка вчера не смог заработать на" Энергоатоме" что под вечер понадобилась такая глубокая "обеспокоенность" Национального регулятора НКРЭКУ?", - прокомментировал Кучеренко заявление НКРЭКУ.

Нардеп отметил, что когда в мае цены на РДН падали до 40 коп./ КВт.ч, но трейлеры-спекулянты чувствовали себя хорошо, НКРЭКУ не замечал махинаций.

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"Вчера, когда трейлеры не смогли заработать на госкомпаниях, - то надо выпускать экстренное заявление НКРЭКУ и назначать виновных. Надеюсь хоть сегодня в Офисе президента наконец поймут, кому на самом деле служит назначенный им нелегитимный НКРЭКУ", - отметил Кучеренко.

Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.

В конце мая Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.

На заседании СНБО в июне руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус заявили о недопустимости ограничения права в трейдеров.