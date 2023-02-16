НКРЭКУ планирует решить проблему недоплат зеленым инвесторам

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг планирует не допустить накопления долгов в секторе зеленой энергетики в 2023 году и решить проблему устаревших долгов, поскольку в условиях войны эта отрасль важна для поддержания энергобезопасности государства.

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Как сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация, соответствующая поддержка была достигнута по результатам рабочего совещания 16 февраля руководства НКРЭКУ с представителями отраслевых ассоциаций ВИЭ.

Так, во время своего выступления председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский заверил, что комиссия прилагает усилия по урегулированию вопроса расчетов. По его словам, НКРЭКУ впервые за 2 года предусмотрел в тарифе на передачу НЭК "Укрэнерго" на 2023 год все расходы на ВИЭ, имея в виду включение 20% стоимости товарной продукции ВИЭ, которые в предыдущие годы не закладывались в тариф.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что компания уже в начале года начала испытывать дефицит средств, что не позволит оплачивать услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ вовремя и в полном объеме.

"В целом проведенное совещание вызвало осторожный оптимизм у представителей сектора ВИЭ. Производители из ВИЭ надеются, что НКРЭКУ будет реагировать на проблемы отрасли и будет решать их эффективно и профессионально", - подчеркивают в ассоциации.

УВЕА считает, что такие регулярные встречи только способствуют конструктивному и профессиональному выведению сектора ВИЭ из затяжного финансового кризиса.

Напомним, по мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую зеленую энергетику, поскольку ответственные органы власти – Министерство энергетики, Комитет по вопросам энергетики в Верховной Раде и Национальная и коммунальных услуг (НКРЭКУ) целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Ранее сообщалось, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году. Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.