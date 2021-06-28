НКРЭКУ оставила трейдерам возможности для махинаций на энергорынке, – нардеп СН

НКРЭКУ сохранила возможности для трейдеров заниматься махинациями на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила в Facebook нардеп ( "Слуга народа") Людмила Буймистер.

"В пятницу регулятор НКРЭКУ временно приостановил часть махинаций на балансирующем рынке. Такое решение Министерство энергетики требовало от регулятора принять еще 24 мая - ровно месяц назад!", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что НКРЭКУ намеренно тянула время, чтобы в течение всего июня группа трейдеров продолжали свои махинации с ценами и паразитировали на государственной компании "Энергоатом".

Видео дня

"Точную сумму убытков от такой преступной позиции НКРЭКУ, я надеюсь, установят правоохранительные органы. Убеждена, что счет на сотни миллионов гривен", - добавила нардеп.

Решение НКРЭКУ прекратить ценовые махинации Буймистер назвала запоздалым и неполным.

"В общем, сегодняшнее запоздалое решение НКРЭКУ выглядит как издевательство над государственными компаниями и здравым смыслом. Мол,"мы согласны, что есть махинации на рынке электроэнергии и торговля воздухом, но давайте еще месяц наши трейдеры позарабатывают, а потом мы их остановим на несколько месяцев" , - отметила нардеп.

Напомним, 25 июня НКРЕКП до 1 октября ввела минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке на уровне 100,5% от цены РДН.

В конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.