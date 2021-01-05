НКРЭКУ может продлить долговой кризис в возобновляемой энергетике – инвесторы

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины требуют от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и других органов власти не затягивать процесс выполнения своих обязательств по выплате долгов за "зеленую" электроэнергию после получения специальных кредитных средств госкомпанией "Укрэнерго".

Об этом говорится в письме Украинской ветроэнергетической ассоциации и Европейско-Украинского энергетического агентства в адрес Офиса президента, Кабинета министров Украины, а также НКРЭКУ.

В письме указывается, что правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 11,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

"Мы предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40%" старого "долга (9 млрд грн), до конца 2020 года", – сказано там.

Они подчеркнули, что 31 декабря 2020 НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

"Как мы понимаем, НКРЭКУ снова рассмотрит этот пункт 6 января 2021 года. Одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности КМУ и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного вами в июне 2020 года", – заявили представители инвесторов.

Они отметили, что из-за этого рассматривают возможность официального обращения в Центр разрешения споров и ведения переговоров Секретариата Энергетического Сообщества за очевидного нарушения государством меморандума о взаимопонимании.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 представить план министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне самые большие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано было погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.