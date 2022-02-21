Цена никеля побила рекорд за 11 лет – рынок дрогнул под угрозой новых санкций против России

Цены на никель взлетели до самого высокого уровня с 2011 года в понедельник, 21 февраля. Низкие запасы, спрос со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей и опасения по поводу поставок из России подстегнули покупки. Ситуация может усложниться в случае введения санкций Запада против РФ.

Эталонный никель на Лондонской бирже металлов торговался дороже $25 тыс. Об этом сообщает Reuters.

"Для никеля будет надбавка за риск, учитывая возможность сбоев поставок из России и низкие запасы. Высокие продажи электромобилей в Китае продолжают вызывать дефицит никеля, пригодного для производства сульфата никеля", – сказал аналитик ING Венью Яо.

Нехватка никеля привела к истощению запасов на зарегистрированных складах LME (Лондонская биржа металлов), которые составили 83 274 тонны. Для сравнения, это на 68% меньше, чем в апреле 2021 года.

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Санкции и "Норникель"

Еще больше ситуация может усложниться в случае введения санкций Запада против России. Компания "Норникель" (ПАО "ГМК Норильский никель") – крупнейший в мире производитель рафинированного никеля. В 2021 году он произвел 193 006 тонн, то есть около 7% от общего мировой добычи никеля. В числе крупнейших акционеров – российские олигархи Владимир Потанин и Олег Дерипаска.

Отметим, о том, что компанию могут включить в список SDN, говорят еще с 2014-го. В этих списках перечислены отдельные лица, группы и организации, такие как террористы и наркоторговцы. В совокупности такие лица и компании называются "специально назначенными гражданами", или "SDN". Их активы заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело.

"Норникель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Также занимается производством палладия, платины, кобальта, меди и родия, золота, серебра, иридия, осмия, селена, рутения и теллура.

Кроме того, компания привлекает финансирование за рубежом. Также есть акционеры из Великобритании, посему в случае введения мер со стороны Запада, это может нанести удар как по стоимости никеля (то есть он подорожает еще больше), так и по российскому "Норникелю".

При этом Кремль может начать шантажировать поставками никеля, но это связано с рисками и для российской экономики. Стоит указать, что спрос на никель огромный из-за электромобилей и кризиса полупроводников в целом. Из него также делают множество различных материалов: проволоку, листовой и плоский прокат, прутки, трубы, а также для изготовления аккумуляторных батарей, в сфере медицины и даже пищевой промышленности. Кстати, акции "Норникеля" сегодня, 21 февраля, уже упали более чем на 3%.

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