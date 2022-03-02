Nike прекратила онлайн-продажи товаров в России

В американской компании Nike не могут обеспечить доставку товаров россиянам. Работа интернет-магазина была остановлена, кнопка для заказа на сайте заблокирована.

"Сейчас компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В этой связи покупка товаров на веб-сайте nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike", – говорится на сайте компании.

Стоит отметить, что Nike – далеко не единственная крупная компания, которая решила прекратить бизнес в России после нападения страны на Украину. К примеру, американская корпорация Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Теперь россияне не смогут заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и др.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Apple прекратила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Спасибо, Тим Кук", – говорится в сообщении.

Федоров ранее призвал генерального директора компании Apple Кука прекратить поставки сервисов и продукции компании на территорию РФ. В том числе заблокировать доступ к Apple Store.

Система мобильных платежей Apple Pay теперь не работает в России. Такие меры ввели в корпорации Apple в ответ на вторжение РФ в Украину.

"Apple предпринимает ряд действий в ответ на вторжение России в Украину, включая приостановку продаж продукции в России. А также прекращение экспорта в страну и ограничение на Apple Pay там", – сообщает АВС.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы Европейского Союза согласились исключить 7 российских банков из системы SWIFT. По словам официальных лиц, знакомых с решением, ВТБ и "Россия" входят в число банков, которым грозит запрет на использование системы обмена сообщениями. При этом Сбербанк и Газпромбанк в санкционный список не попали.