Украинская миссия на Луну состоится уже в 2022 году при поддержке Nemiroff

Украинский бренд Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну, которая состоится уже в 2022 году. В прошлом году Nemiroff стал самым быстро растущим брендом крепких напитков в мире, поэтому неудивительно, что он не останавливается на своих достижениях и вместе с компанией Spacebit берет новую высоту.

Отныне "вперед" для Nemiroff – это 384 440 км вверх!

Именно такое расстояние от Земли до Луны преодолеет бренд в составе первой украинской миссии, чтобы сделать очередной шаг в направлении изучения космоса. И это не далекое будущее, а обозримый 2022-й!

Nemiroff – один из брендов-первопроходцев, открывающий Украину миру уже более 150 лет подряд. Традиционно он объединяется с лучшими, чтобы поднять страну на необозримо новый уровень. Дальше – только вверх!

Совместно с компанией Spacebit, при партнерстве с NASA CLPS, United Launch Alliance и Astrobotic Technology, компания Nemiroff сделала возможной первую украинскую миссию на Луну!

Об этом объявили на конференции в Укринформе, где присутствовали представители Spacebit и Nemiroff, а также украинских компаний, участвующих в разработке техники для отправки на Луну: "Меридиан" им. С.П.Королева, КБ "Южное", "ТитанЭра", "Экотест".

Благодаря Spacebit и поддержке бренда Украина присоединится к клубу привилегированных государств, которые доставят груз на спутник Земли. До этого подобную логистику осуществляли только 3 страны мира: США, Китай и Россия. Благодаря амбициозным стремлением украинских компаний право сделать свой вклад в развитие коммерческих космических проектов получила и Украина.

"Nemiroff горд быть украинским. Последние десятилетия мы работаем над тем, чтобы о наших людях, продукции и достижениях страны знали во всем мире. Мы рады поддержать миссию и открывать Вселенную вместе со Spacebit! Быть первопроходцами новой, космической эры. Миссия станет выдающимся событием для Украины, а Nemiroff обрел честь стать частью ее реализации, частью истории", – говорит генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

Во время миссии Spacebit при поддержке Nemiroff отправит на Луну луноход и специальный груз. Он будет собирать данные о спутнике Земли, частью которых компания будет делиться с научным украинским сообществом.

Кроме несомненной научной ценности, Павел Танасюк, основатель и генеральный директор компании Spacebit, отметил и другие преимущества миссии для Украины:

"Spacebit совместно с американскими коллегами – NASA CLPS, United Launch Alliance и Astrobotic Technology – и при поддержке бренда Nemiroff осуществит в 2022 году первую в истории украинскую миссию на Луну. Миссия укрепит роль Украины как космического государства на международной арене, будет способствовать развитию украинских коммерческих космических проектов в сотрудничестве с государственным сектором и популяризирует космическую тематику среди населения Украины. Более того, такие проекты будут способствовать сплочению украинской нации".