Немецкий Deutsche Bahn запустит "железнодорожный мост" в Украину

Немецкий концерн Deutsche Bahn организовал логистическую сеть по автомобильным и железнодорожным составляющим для доставки гуманитарной помощи из Германии в Украину.

Как сообщает Минифраструктуры, DB Schenker и DB Transa-Spedition собирают и везут на грузовиках грузы в берлинский хаб, там они упаковываются в контейнеры и далее транспортируются грузовым поездом DB Cargo в Польшу для дальнейшей перевозки в Украину.

В ночь на пятницу, 11 марта, с сортировочной станции Седин под Берлином отправился первый поезд с гуманитарным грузом. Поезд загружен 15 контейнерами. Они содержат спальные мешки, карематы, подгузники, консервы, питьевая вода, теплая одежда и детское питание, а также медицинские изделия, такие как шприцы, пластыри, марлевые бинты.

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В общей сложности, таким образом, в Украину будет доставлено 350 т гуманитарной помощи. Проект реализуется благодаря сотрудничеству между польским филиалом DB Cargo, "Укрзализныцей" и командой DB Schenker на площадке в Польше. ДБ организовала горячую линию для железнодорожного моста в Украине. Там можно зарегистрировать груз, а также согласовать его перевозку. Горячая линия работает в будни с 8:00 до 20:00. Телефон: 030 720220640. Почтовый адрес: [email protected]