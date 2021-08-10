Нефть подорожала после трехнедельного минимума из-за COVID-19: названа новая стоимость

Цены на нефть выросли 10 августа, поднявшись с трехнедельного минимума на предыдущей сессии. При этом рост, вероятно, будет ограничен из-за опасений, что количество случаев заболевания коронавирусом и ограничения в Китае снизят спрос на топливо.

Об этом сообщает Reuters. Нефть Brent подорожала на 29 центов, или 0,4%, до $69,33. Нефть WTI выросла в цене на 46 центов, или 0,7%, до $66,94.

Отметим, 9 августа Китай сообщил о большем количестве случаев заражения граждан на COVID-19. Некоторые города в стране, через которые импортирую сырую нефть, активизировали массовые ограничения.

"По-прежнему существует много неопределенности в отношении того, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в Китае и что это означает для спроса и цен на нефть", – сообщили в ING Economics. Также эксперты отметили, что укрепление доллара США также оказывает давление на цены.

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Напомним, по прогнозу аналитиков американского финансового холдинга JP Morgan во главе с Джойсом Чангом, нефть, вероятно, подскочит до $80 за баррель к концу 2021-го.

Как ранее писал OBOZREVATEL, страны-члены ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти) приняли решение увеличить добычу нефти с августа 2021-го. Общую добычу повысят на 400 тыс. баррелей в день.