Не втягивайте 'Новые Технологии' в корпоративные войны, мы никогда не являлись собственниками 'Глобал Мани', – вице-президент компании

Публичное акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новые Технологии" никогда не являлось участником или бенефициарным владельцем ООО "Глобал Мани". Об этом заявил член наблюдательного совета, вице-президент Вадим Бондарев.

Он напомнил, что ранее в некоторых в СМИ была опубликована информация о том, что ПАО "Новые технологии" якобы имели какое-то отношение к "Глобал Мани".

"Совершенно очевидно, что против этой компании ведутся корпоративные войны, и мы не хотим иметь к ним какое-либо отношение. Поэтому вынужден внести ясность, поставив раз и навсегда точку в этом вопросе: публичное акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новые Технологии" никогда не имело никакого отношения к ООО "Глобал Мани". Тем более, мы никогда не являлись ни участником, ни бенефициарным владельцем этой организации. Поэтому требуем опубликовать опровержение недостоверному факту, порочащему репутацию нашей компании. В противном случае мы готовы отстаивать свое имя в судебном порядке", – отметил Бондарев.

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Он также призвал СМИ в дальнейшем тщательнее проверять информацию перед публикацией своих материалов.