НБУ согласовал нового главу ПриватБанка: что о нем известно

Правление Национального банка Украины 8 июня 2021-го согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного ПриватБанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования. Он законно может возглавить финучреждение.

"Мы приветствуем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность председателя правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка. Качественное корпоративное управление в государственных банках – безусловный приоритет Национального банка и залог эффективной работы государственных банков", – прокомментировал решение глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает пресс-служба регулятора.

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В мае 2021 наблюдательный совет ПриватБанка назначила Герхарда Бьоша председателем правления ПриватБанка по результатам проведенного конкурсного отбора. Господин Бьош назначен сроком на пять лет.

Справка:

Герхард Бьош – банкир, финансист. Экс-первый заместитель председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

Родился в 10 апреля 1957 года в Австрии. Окончил Венский университет (Австрия), магистр социально-экономических наук.

В 1986-1993 годах занимался экономическими исследованиями в сфере процентных ставок и валютных прогнозов.

С 1993 по 2004 годы работал в банках начальником управления казначейства и инвестиционного банкинга, начальником казначейства и рынков капиталов.

В 2004-2006 гг. занимал должность главы департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

С марта 2006 по ноябрь 2010 года – заместитель председателя правления.

С ноября 2010 по 30 апреля 2021 года – первый заместитель председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

27 мая 2021 года Наблюдательный совет ПриватБанка избрал Герхарда Бьоша новым главой правления. Председатель правления государственного банка назначается наблюдательным советом банка по результатам конкурсного отбора. Председатель правления банка вступает в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Как ранее писал OBOZREVATEL: